Qala OTT Release: Netflix ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम 'Qala' है, जिसका निर्देशन बुलबुल के लेखन व निर्देशन अन्विता दत्ता ने किया है। इस फिल्म की खास बात यह भी है कि इस फिल्म के साथ दिवगंत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं। बाबिल खान के साथ इस फिल्म में 'बुलबुल' स्टार तृप्ति डिमरी और स्वास्तिका मुखर्जी लीड रोल में होंगी।

Netflix ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Qala फिल्म की अनाउंसमेंट की है। केवल फिल्म की अनाउंसमेंट ही नहीं बल्कि इसकी स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 1 दिसंबर को रिलीज की जाने वाली है।

Qala’s music hit all the right notes but chasing after her mother’s love made it skip beats 💔#Qala arrives on December 1st, only on Netflix. pic.twitter.com/fhtppKcQgK

— Netflix India (@NetflixIndia) November 1, 2022