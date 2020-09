Realme Smart TV SLED 4K के लॉन्चिंग से पहले सामने आई कीमत, ये होगी खासियत

Realme Smart TV SLED 4K को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रियलमी का यह टीवी भारत में 69,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। Realme का कहना है कि यह दुनिया का पहला 4K स्मार्ट टीवी में SLED टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा। Also Read - Realme Q सीरीज इस तारीख को हो सकती है लॉन्च, मिलेंगे कई दमदार स्पेसिफिकेशन्स

रियलमी का यह टीवी हाई कलर एक्यूरेसी और TUV Rheinland लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, जो कि टीवी देखने के दौरान टीवी देखने पर आंख पर कम स्ट्रैस डालता है। Realme ने फिलहाल Realme Smart TV SLED 4K के इंडिया लॉन्च को लेकर कोई डेट शेयर नहीं की है।

टिपस्टर ईशान अग्रवाल ने एक ट्वीट में बताया है कि Realme Smart TV SLED 4K को 55-इंच की डिस्प्ले दी गई है, जो कि 69,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। यह स्मार्ट टीवी को मॉडल नंबर RMV2001 SLED TV 55 के साथ पेश किया जा सकता है।

#realme is launching its Premium/World’s First SLED TV soon!

I have got my hands on the realme Smart SLED TV 4K 55-inch’s box & label image.

It seems like the TV will be manufactured in India & the box MRP is ₹69,999. These are some very interesting details, don’t you think? pic.twitter.com/Dnbi2F7CGz

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 28, 2020