रेडमी लाई जबरदस्त स्मार्ट टीवी, 4K Dolby Vision HDR डिस्प्ले को करता है सपोर्ट

Redmi Smart TV X43 स्मार्ट टीवी आज भारत में लॉन्च हुआ है। यह स्मार्ट टीवी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 4K Dolby Vision HDR डिस्प्ले मिलता है। रेडमी के इस लेटेस्ट स्मार्ट टीवी में पिछली सीरीज के मुकाबले कई अपग्रेडेड फीचर मिलते हैं। आइए, जानते हैं Redmi Note 11 Series के साथ लॉन्च होने वाले इस स्मार्ट टीवी के बारे में..

रेडमी स्मार्ट टीवी को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India और Mi.com के साथ-साथ शाओमी के आधिकारिक स्टोर से खरीद सकेंगे। Redmi Smart TV X43 की कीमत 28,999 रुपये है। इसकी पहली सेल 16 फरवरी को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी।

The #XLExperience brings you:

4K HDR and Dolby Vision✅

PatchWall4 with IMDb and Android TV 10✅

DTS Virtual:X and Dolby Audio✅

HDMI 2.1 with Auto Low Latency Mode✅

All of this and more- for you to own at ₹28,999 only!

The #RedmiSmartTVX43 is on sale starting 16.02.2022. pic.twitter.com/D5kVHUw1TM

— Xiaomi TV India (@XiaomiTVIndia) February 9, 2022