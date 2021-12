Image Credit: The Indian Express

Revised subscription Plans Comparison of Amazon Prime, Netflix and Disney+ Hotstar: आजकल हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कैसे पीछे रह सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने अलग-अलग प्लान की कीमत में बढ़ोतरी की है। ऐसे में यूजर्स को भी काफी निराशा हुई है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रितया अब भारत में भी काफी ज्यादा हो चुकी है। यूजर्स की इस निराशा को नेटफिलिक्स ने कम करने का काम किया है। एक तरफ अमेजन प्राइम की कीमत को बढ़ा दिया गया है तो वहीं नेटफिलिक्स के हर प्लान की कीमत में बड़ी कटौती की गई है। आइए हम आपको इन तीनों बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स बताते हैं।

अमेजन प्राइम प्लान्स का नया रेट

अमेजन प्राइम अब पहले से काफी महंगा हो चुका है। इसका मंथली प्लान पहले 129 रुपये का था लेकिन अब इसे यूजर्स 179 रुपये में खरीद पाएंगे। इस प्लान की कीमत में अमेजन ने 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। Amazon Prime का दूसरा प्लान 329 रुपये वाला है, जो तीन महीने यानी क्वॉर्टरली वैधता के साथ आता है।

इस प्लान की कीमत अब 459 रुपये कर दी गई है। अमेजन प्राइम का तीसरा प्लान 999 रुपए का था जो अब 1,499 रुपए का हो चुका है। अमेजन प्राइम के बेनिफिट्स वैसे ही होंगे, जैसे कि पहले हुआ करते थे लेकिन अब आपके ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

नेटफिलिक्स प्लान्स का नया रेट

Netflix ने अपने प्लान की कीमत को कम कर दिया है। नेटफिलिक्स का पहला प्लान पहले 199 रुपये का था लेकिन अब इस प्लान के लिए यूजर्स को सिर्फ 149 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। यह एक मोबाइल प्लान है और इसमें यूजर्स को 480p रिज्योलुशन देखने को मिलता है। नेटफिलिक्स का दूसरा प्लान 499 रुपये का था, जिसे अब 199 रुपये कर दिया गया है।

इस प्लान में आप मोबाइल के साथ-साथ टीवी में भी कंटेंट देख सकते हैं। नेटफिलिक्स का तीसरा प्लान 649 रुपये का है, जिसे अब कम करके 499 रुपये कर दिया गया है। वहीं नेटफिलिक्स का तीसरा प्लान 799 रुपये का है, जिसकी कीमत अब कम करके 649 रुपये कर दी गई है।

डिज्नी+ हॉटस्टार प्लान्स का रेट

डिज्नी+ हॉटस्टार की कीमत में अभी तक किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। Disney+ Hotstar का पहला प्लान 499 रुपये का है, जो एक साल के लिए आता है। यह बेसिक प्लान है। आप इसमें सिर्फ एक ही डिवाइस में एक बार में एक ही कंटेंट देख सकते हैं। इसका दूसरा प्लान 899 रुपये और तीसरा प्लान 1,499 रुपये का है।