Rocketry on OTT: आर माधवन स्टारर फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' (Rocketry The Nambi Effect) 1 जुलाई को थिएटर में रिलीज की गई थी। वहीं 20 दिन बाद इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा कर दिया गया है। अगर आपने अब-तक इस फिल्म को थिएटर में जाकर नहीं देखा है, तो ओटीटी पर आप जल्द ही इशका मजा ले सकते हैं।

Rocketry on Amazon Prime Video: Date and Time

आर माधवन की फिल्म ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ (Rocketry The Nambi Effect) ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर 26 जुलाई को स्ट्रीम की जाएगी। यह फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लैंग्वेज मे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। फिल्म हिंदी भाषा में फिल्म के ओटीटी रिलीज से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है।

‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ फिल्म का प्लॉट

रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ फिल्म की कहानी ISRO साइंटिस्ट नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में नंबी नारायणन की उपलब्धियों व स्पेस साइंस में उनके द्वारा किए योगदान को दिखाया गया है, जबकि सेकेंड हाफ में आप उनके जीवन के संघर्षों व उनके साथ हुए अन्याय व लड़ाई की कहानी को देखेंगे।

फिल्म में आर माधवन नंबी नारायणन का किरदार निभा रहे हैं। खास बात यह है कि आर माधवन ने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है और उन्होंने ही फिल्म का निर्देशन भी किया है।

जुलाई में ओटीटी पर आने वाली हैं ये फिल्में व शो-

जुलाई के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी कुछ नया आ चुका है, जबकि कई नई फिल्में व शोज रिलीज होने वाले हैं। पिछले हफ्ते जितेंद्र कुमार की फिल्म जादूगर (Jaadugar) और नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म ‘जनहित में जारी’ (Janhit Mein Jaari) 15 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। जादूगर Netflix पर रिलीज हुई थी, जबकि जनहित में जारी फिल्म ZEE5 पर स्ट्रीम हुई थी।

अपकमिंग लिस्ट की बात करें, तो 29 जुलाई को जान्हवी कपूर की फिल्म Good Luck Jerry फिल्म Disney+ Hotstar पर 29 जुलाई को स्ट्रीम होगी। वहीं, अब इसमें ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ शामिल हो गई है, जो कि 26 जुलाई को स्ट्रीम होगी।