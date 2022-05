RRR Hindi Netflix Release on May 20: एस. एस. राजामौली की पीरियड ड्रामा ‘RRR’ फिल्म आज 20 मई को Netflix पर हिंदी में स्ट्रीम कर दी गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहले इसे हिंदी भाषा में 2 जून को स्ट्रीम किया जाना था, लेकिन अब यह तय समय से लगभग 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हो गई है। Also Read - इंतजार खत्म! 'RRR' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, Netflix पर इस दिन होगी स्ट्रीम

फैन्स लंबे वक्त से RRR फिल्म के OTT रिलीज का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में Netflix ने ऐलान किया था कि यह फिल्म हिंदी भाषा में ओटीटी पर 2 जून को रिलीज की जाएगी, लेकिन इसे समय से दो हफ्ते पहले आज 20 मई को स्ट्रीम करके व्यूवर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है। नेटफ्लिक्स ने आज ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि RRR फिल्म को आज ही हिंदी व्यूवर्स के लिए स्ट्रीम किया जा रहा है।

It’s time to NAACHOOO because RRR is now stRRReaming in Hindi! 💥 🔥💥 🔥 💥 🔥 pic.twitter.com/nTRdvI1FEH — Netflix India (@NetflixIndia) May 20, 2022



एस. एस. राजामौली की पीरियड ड्रामा फिल्म RRR में राम चरण और जूनियर एनटीआर के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मेन लीड रोल में हैं। बता दें, आज जूनियर एनटीआर का जन्मदिन भी है। माना जा रहा है कि फैन्स को खुश करने के लिए फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया है।

Netflix के साथ Zee5 पर स्ट्रीम हुई RRR

नेटफ्लिक्स के साथ-साथ आज इस फिल्म को दक्षिण भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड में Zee5 पर भी स्ट्रीम किया गया है। हालांकि, इसके साथ इंग्लिश सब-टाइटल्स को डिस्प्ले किया जाएगा।

RRR स्टोरी प्लॉट-

आपको बता दें, RRR (राइज़ रौर रिवोल्ट) एक पीरियड एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें 1920 के दशक क कहानी को दर्शाया गया है। यह आजादी की लड़ाई का दौर है, जिसमें दक्षिण भारत के संघर्ष को दिखाया गया है। ओटीटी से पहले इस फिल्म को सिनेमाघरों में 25 मार्च को रिलीज किया जा चुका है।

हालांकि, कई फैन्स इन दिनों फिल्मों को सिनेमाघरों की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप एक्शन और पीरियड ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और अब-तक RRR को नहीं देखा है तो आप इसकी ऑनलाइस्ट्रीमिंग आज नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।