इंतजार खत्म! 'RRR' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, Netflix पर इस दिन होगी स्ट्रीम

RRR Netflix Release Date Confirm: कोरोना वायरस महामारी के बाद से ही यूजर्स के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्रेज काफी बढ़ गया है। अब आलम यह है कि लोग थिएटर्स में नहीं बल्कि फिल्म के ओटीटी रिलीज डेट का इंतजार करते हैं। एस. एस. राजामौली की पीरियड ड्रामा फिल्म ‘RRR’ 25 मार्च को सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन कई यूजर्स इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। Also Read - Amazon Prime Video पर स्ट्रीम हुई K.G.F Chapter 2, बिना सब्सक्रिप्शन देखने का मिल रहा मौका

Did you hear that ROAR? THAT’S US SCREAMING IN EXCITEMENT! 😱🤯😱🤯😱😳 RRR is coming to Netflix in Hindi and WE. ARE. READY. pic.twitter.com/ksSd0U5irA



यह तो पहले ही कंफर्म हो चुका था कि साउथ के सुपरस्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म RRR को Netflix पर स्ट्रीम किया जाएगा। वहीं, अब इसकी स्ट्रीमिंग डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। यह फिल्म हिंदी भाषा में Netflix पर 2 जून को स्ट्रीम की जाएगी। खुद Netflix ने फिल्म रिलीज का ऐलान किया है।

एस. एस. राजामौली की पीरियड ड्रामा फिल्म RRR में राम चरण और जूनियर एनटीआर के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मेन लीड रोल में है।

Brace yourself to watch the World digital premiere of SS Rajamouli’s magnum opus #RRR for the first time ever on #ZEE5 in Telugu, Tamil, Kannada & Malayalam with English subtitles. Available on TVOD from May 20. #SSRajamlouli #NTR #RamCharan #Aliabhatt #AjayDevgan #ShriyaSaran pic.twitter.com/kBYwqfxvKf

— ZEE5 (@ZEE5India) May 13, 2022