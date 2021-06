Samsung ने एक नया प्रीमीयम टीवी The Frame TV 2021 इंडिया में लॉन्च किया है। यह टेलिविजन चार स्क्रीन साइज में आता है और इसकी शुरुआत 61,990 रुपए से होती है। इस प्रॉडक्ट को सैमसंग ने जनवरी में ग्लोबली पेश किया था। भारत में इसकी सेल 12 जून से शुरू होगी। Also Read - Samsung Galaxy Tab A7 Lite भारत में 23 जून को होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे शानदार फीचर्स

The Frame TV 2021 की खासियत इसके customisable bezels हैं जिन्हें आप अपने कमरे के डेकॉर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सैमसंग ने 1,400 आर्टवर्क की लाइब्रेरी इस टीवी में प्री-लोड कर रखी है। जब TV इस्तेमाल में नहीं होगा तब यह स्क्रीन-सेवर की तरह इस पर नजर आएंगे। कम्पनी का कहना है कि The Frame TV 2021 पिछले मॉडल के मुकाबले 46% पतला है जिसकी वजह से यह असली के पिक्चर फ्रेम की तरह दिखता है। Also Read - Best 5G Smartphone Under 25000 in India: 25,000 रुपये से कम में खरीदें ये बेस्ट 5G स्मार्टफोन

Samsung The Frame TV 2021: कीमत और ऑफर

Samsung The Frame TV 2021 चार स्क्रीन साइज में आता है— 43-इंच, 50-इंच, 55-इंच और 65-इंच

इस टीवी की कीमत 61,990 रुपए से शुरू होती है

भारत में यह Amazon, Flipkart और Samsung के online store पर बिकेगा

इसकी सेल 12 जून 2021 से शुरू होगी

जो कस्टमर इस टीवी को 12 जून से 21 जून के बीच खरीदेंगे, कम्पनी उन्हें 9,990 रुपए की कीमत का complimentary bezel फ्री में देगी

इसके साथ ही कस्टमर को HDFC Bank के कार्ड से EMI पेमेंट करने पर 3,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा

सैमसंग की कस्टम फ्रेम वाली टीवी के स्पेक्स

Samsung The Frame TV 2021 में एक 4K QLED डिस्प्ले है जो कम्पनी के Quantum Dot टेक्नॉलजी से लैस है। इस टीवी का Quantum Processor artificial intelligence (AI) क्षमता को पावर करता है। The Frame TV 2021 के Art Mode का इस्तेमाल करके यूजर उन artwork को चुन सकते हैं जो टीवी के इस्तेमाल में ना आने पर दिखाई पड़ेंगे। Also Read - Samsung Galaxy S21 FE की कीमत और कई स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, अगस्त में लॉन्च होगा फ्गैलशिप स्मार्टफोन

इस टीवी में 6GB स्टोरेज स्पेस है और जो पिछले मॉडल के 500MB स्पेस से कहीं ज्यादा है। यह स्टोरेज स्पेस UHD क्वालिटी वाले 1,200 फोटो सेव कर सकता है। यूजर टीवी में पड़े हुए Art Store से दूसरे आर्ट पीस भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर पर 1,400 पीस हैं जिनकी कीमत 1,199 रुपए से शुरू होती है। सैमसंग इस स्टोर का सब्स्क्रिप्शन भी बेच रहा है जो 299 रुपए महीना है। टीवी के SmartThings ऐप की मदद से आप आर्टवर्क की जगह अपनी पर्सनल पिक्चर भी टीवी पर लगा सकते हैं।

यह स्मार्ट टीवी Bixby और Alexa voice assistant के सपोर्ट के साथ आता है। इसका Multi View ऑप्शन स्क्रीन को दो हिस्सों में बांटकर एक साथ दो चीजें देखने का ऑप्शन देता है। The Frame TV में AirPlay 2 और Samsung TV Plus का सपोर्ट भी मिलता है।