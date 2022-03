Shah Rukh Khan अपने फैन्स के लिए OTT ऐप SRK+ ला रहे हैं। आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म्स का चलन बढ़ गया है। कोरोना वायरस के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन में लोगों ने Netflix, Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar जैसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म का काफी यूज किया। Also Read - OTT Release: Netflix पर आज रिलीज हुई 'बधाई दो' फिल्म, ऐसे देख सकते हैं आप

इन पर वे न सिर्फ सीरीज और सीरियल या फिर पुरानी फिल्में देख सकते हैं। बल्कि अब कई एक्टर्स की फिल्में सीधा इन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं। जल्द ही लोगों को एक और नया OTT प्लेटफॉर्म SRK+ देखने को मिलेगा।

शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक Twitter अकाउंट से ट्वीट कर अपने अपकमिंग OTT ऐप SRK+ की हिंट दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा 'कुछ-कुछ होने वाला है, OTT की दुनिया में'। ट्वीट में लगी फोटो में शाहरुख खान थम्स अप किए दिखाई दे रहे हैं और साथ में SRK+ Coming Soon लिखा है। हालांकि, इससे यह साफ नहीं हुआ है कि SRK+ क्या है, लेकिन इसके बाद आए सलमान खान के ट्वीट ने इस सरप्राइज से पर्दा उठा दिया।

सलमान खान ने शाहरुख को ट्वीट के जरिए बधाई दी। उन्होंने लिखा आज की पार्टी तेरी तरफ से @iamsrk, नए OTT ऐप के लिए बधाई। साथ ही फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट कर बताया है कि मैं सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ मिलकर नए OTT App SRK+ के लिए काम करने वाल हूं।

Aaj ki party teri taraf se @iamsrk. Congrats on your new OTT app, SRK+ https://t.co/MdrBzqpkyD

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 15, 2022