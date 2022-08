‘She-Hulk: Attorney at Law’ सीरीज का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सीरीज Disney+ Hotstar पर पहले 17 अगस्त बुधवार को स्ट्रीम होने वाली थी। हालांकि, अब मेकर्स ने इसकी स्ट्रीमिंग डेट में बड़ा बदलाव कर दिया है। Also Read - OM OTT Release: आदित्य रॉय कपूर की फिल्म 'OM' इस दिन ZEE5 पर होगी स्ट्रीम, डेट अनाउंस

Disney+ Hotstar पर आमतौर पर Marvel सीरीज वीकली बुधवार को स्ट्रीम होती आई हैं, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। जी हां, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर Marvel सीरीज बुधवार की जगह गुरुवार को स्ट्रीम की जाएगी। इसकी शुरुआत 'She-Hulk: Attorney at Law' सीरीज से की जाने वाली है।

New Marvel hero. All new night.

New episodes of Marvel Studios’ #SheHulk: Attorney at Law are streaming in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and English starting August 18. pic.twitter.com/dHVc6N72fo

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) August 4, 2022