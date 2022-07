‘एवेंजर्स’ (Avengers) के सबसे ताकतवर व सबसे कमजोर मेंबर यानी ‘हल्क’ की कहानी तो आप देख ही चुके हैं। अब कहानी में एंट्री होने जा रही है एक नए किरदार की, जो बनेंगी She-Hulk। वैसे तो इस सीरीज का पहला ट्रेलर मई महीने में लाइव किया गया था, वहीं, अब इस इसका दूसरा और अहम ट्रेलर रिलीज किया गया है। Also Read - Disney+ Hotstar पर इंडियन यूजर्स के लिए स्ट्रीम होगी House of the Dragon सीरीज, डेट से उठा पर्दा

She-Hulk: Attorney at Law का दूसरा ट्रेलर Marvel Studios द्वारा रिलीज किया गया है। इस ट्रेलर में तातियाना मसलनी उर्फ जेनिफर आपको शी-हल्क की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई देंगी, जिन्हें उनके भाई ब्रूस बैनर उर्फ हल्क ट्रेन कर रहे हैं। आपको बता दें, यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और इंग्लिश भाषा में 17 अगस्त को Disney Plus Hotstar पर स्ट्रीम होगी।

Let’s do this. 💚💪 Watch the brand new trailer for #SheHulk: Attorney at Law, an Original series, streaming August 17 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yKwL5p4nxO — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022



इससे पहले भी सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें देखा गया था कि तातियाना मसलनी जेनिफर का किरदार निभा रही है। जैसे ही उन्हें गुस्सा आता है, वह हल्क की तरह हरे रंग में बगल जाती हैं और उनका शरीर पहले से बड़ा और ताकतवर बन जाता है। इस सीरीज के दोनों ट्रेलर देखकर इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा सकता है। शी-हल्क में कॉमेडी के साथ-साथ दमदार एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे।

Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगा ‘The Game of Thrones’ का प्रीक्वल

हाल ही में पॉपुलर वेब सीरीज ‘The Game of Thrones’ के प्रीक्वल House of the Dragon का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस सीरीज को भारत में Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम किया जाएगा, जिसकी स्ट्रीमिंग 22 अगस्त से शुरू होगी। HBO Max पर यह सीरीज एक दिन पहले 21 अगस्त को रिलीज की जाएगी। आपको बता दें, ‘Game of Thrones’ का आठवां सीजन साल 2019 में रिलीज किया गया था। गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म होने के बाद से ही फैन्स House of the Dragon का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इसके अलावा, तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म ‘बबली बाउंसर’ (Babli Bouncer) भी Disney+ Hotstar पर 23 सितंबर को स्ट्रीम होगी, जिसकी डेट हाल ही में रिवील की गई है।