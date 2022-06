She Season 2 Trailer Release on Netflix: अदिति एस पोहनकर स्टारर वेब सीरीज “आश्रम सीजन 3” आज 3 जून को MX Player पर स्ट्रीम हो गई है। वहीं, आज अदिति एस पोहनकर की अगली क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज ‘She Season 2’ का ट्रेलर Netflix पर रिलीज कर दिया गया है। बता दें, She का पहला सीजन साल 2020 में रिलीज किया गया था। Also Read - Doctor Strange in the Multiverse of Madness की OTT रिलीज डेट कंफर्म, Disney+ Hotstar पर होगी स्ट्रीम

She के दूसरे सीजन (She Season 2 Trailer) का ट्रेलर यूट्यूब पर स्ट्रीम हो गया है। 1 मिनट 14 सेकेंड लंबे इस ट्रेलर में एक बार फिर से अदिति एस पोहनकर के किरदार भूमिका परदेसी को कॉन्सेबल के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें ड्रग्स माफिया गैंग का खुलासा करने के लिए एक अंडर कवर ऑपरेशन के लिए चुना गया है। हालांकि, पिछले सीजन में भूमिका को पुलिस के लिए काम करते हुए दिखाया गया था, लेकिन यह सीजन काफी अलग होने वाला है। इस सीजन में भूमिका अंडर-कवर ऑपरेशन की आड़ में ड्रग माफियों के लिए काम करती नजर आएंगी। Also Read - इंतजार खत्म! Amazon Prime Video पर इस दिन स्ट्रीम होगी K.G.F Chapter 2, हो जाएं तैयार...



इंडियन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज She को साल 2020 में Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। पहले सीजन का अंत काफी सस्पेंस भरे मोड पर किया गया था, जिसके बाद से ही फैन्स इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेलर में सीजन 2 के कई दिलचस्प मोड से रूबरू कराया गया है, जिससे फैन्स की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें, She Season 2 नेटफ्लिक्स पर 17 जून को स्ट्रीम कर दी जाएगी। Also Read - Best Anime Shows on Netflix: ये 5 ब्लॉकबस्टर ऐनिमे शो नहीं देखे तो अधूरा है आपका मनोरंजन

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)



स्टारकास्ट की बात करें, तो इस सीरीज में अदिति एस पोहनकर के साथ विजय वर्मा, विश्वास किनी, शिवानी रंगोले और मोहम्मद अली बेग आदि शामिल हैं।

OTT क्या कुछ आ रहा है नया-

आज 3 जून को Amazon Prime Video पर KGF-2 रिलीज हो चुकी है। इससे पहले इस फिल्म को रेंट पर देखने की सुविधा शामिल थी। इसके अलावा, बॉबी देओल और अदिति एस पोहनकर की मच अवेटिड ‘आश्रम-3’ वेब सीरीज MX Player पर स्ट्रीम हो गई है। She का दूसरा पार्ट 17 जून को स्ट्रीम किया जाने वाला है। सोनाली बेंद्रे स्टारर वेब सीरीज The Broken News को Zee5 पर 10 जून को स्ट्रीम किया जाएगा।