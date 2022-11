Sita Ramam in Hindi OTT: सीता रमन तेलुगू भाषा की पीरियड-ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को थिएटर्स पर अगस्त महीने में रिलीज किया गया था। वहीं, थिएटर रिलीज के बाद फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम किया जा चुका है। यह फिल्म Amazon Prime Video पर देखने के लिए उपलब्ध है। हालांकि, अमेजन प्राइम वीडियो पर फिल्म को अभी केवल तमिल और तेलुगू भाषा में ही स्ट्रीम किया गया है। फैन्स लंबे वक्त इस फिल्म के हिंदी भाषा में स्ट्रीम का इंतजार कर रहे हैं। अब फाइनली यह इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, फिल्म की हिंदी ओटीटी रिलीज डेट सामने आ चुकी है। Also Read - GodFather on OTT: सलमान खान और चिरंजीवी की फिल्म 'GodFather' इस दिन होगी Netflix पर स्ट्रीम, डेट कर लें नोट

Amazon Prime Video ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीता रमन (Sita Ramam) फिल्म तमिल-तेलुगू भाषा में स्ट्रीम की जा चुकी है। अगर आपको लगता है कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको इसका हिंदी वर्जन भी देखने को मिलेगा, तो आप गलत है। दरअसल, यह फिल्म हिंदी भाषा में अलग ही प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, जो है Disney+ Hotstar। Disney+ Hotstar पर यह फिल्म 18 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली है।

आपको बता दें, इस फिल्म को सी. अश्वीन दत्त ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) मेन फीमेल लीड रोल में हैं। वहीं साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) मेन मेल लीड में है। फिल्म की कहानी 1964 के समय की है, जिसमें सीता और राम के बीच की लव स्टोरी को दिखाया गया है।

नवंबर में ओटीटी पर आ रही हैं ये नई फिल्म व शो-

नवंबर ओटीटी रिलीज की बात करें, तो इस महीने ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) फिल्म Disney+ Hotstar पर कल यानी 4 नवंबर 2022 को स्ट्रीम होगी। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में स्ट्रीम किया जाने वाला है।

इसमें अभिषेक बच्चन स्टारर सीरीज Breathe: Into the Shadows का दूसरा सीजन शामिल है। यह वेब सीरीज 9 नवंबर 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी, जिसमें पूरे 8 एपिसोड शामिल होंगे। यह एक सस्पेंस-क्राइम थ्रिलर सीरीज है।

राजकुमार राव स्टारर फिल्म Monica O My Darling (मोनिका ओ माई डार्लिंग) 11 नवंबर को Netflix पर स्ट्रीम होगी।