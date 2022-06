Squid Game Season 2 on Netflix: नेटफ्लिक्स पर पिछले साल रिलीज हुई कोरियाई थ्रिलर वेब सीरीज ‘Squid Game’ को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। कमाई से लेकर व्यूज तक के मामले में इस सीरीज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं, अब सीरीज के मेकर्स ने फैन्स को काफी जल्दी एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। यह खुशखबरी यह है कि जल्द ही Squid Game का दूसरा सीजन (Squid Game Season 2) Netflix पर स्ट्रीम किया जाने वाला है। Also Read - OTT Release This Week: इस हफ्ते OTT पर आ रही हैं ये नई फिल्में और वेब सीरीज, आपके लिए तैयार है पूरी लिस्ट

Netflix ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Squid Game Season 2 का ऐलान कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने ट्वीट में एक टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप पहले सीजन की 'रेड लाइट… ग्रीन लाइट' गेम वाली गुड़िया की आंख देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, "रेड लाइट… ग्रीन लाइट! Squid Game ऑफिशियली सीजन 2 के लिए वापसी कर रहा है।"



Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022



इस ट्वीट के साथ एक अन्य ट्वीट भी पोस्ट किया गया है, जिसमें स्क्विड गेम (Squid Game) सीरीज के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर Hwang Dong-Hyuk ने फैन्स के नाम एक संदेश जारी किया है।

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022



इस मैसेज में उन्होंने फैन्स को कहा कि पिछले साल स्क्विड गेम के पहले सीजन को लाने में उन्हें 12 साल तक का समय लगा था। लेकिन, इसे फैन्स के प्यार ने इस सीरीज को Netflix की पॉपुलर सीरीज बनाने में केवल 12 दिन लगाए। इसके लिए उन्होंने फैन्स को तहे दिल से शुक्रियादा किया है। इसी के साथ उन्होंने सीजन 2 का ऐलान करते हुए कहा कि अब Gi-hun वापसी कर रहा है। साथ ही सूट वाला आदमी भी वापसी कर रहा है और इस सीजन में Young-hee के बॉयफ्रेंड Cheol-su से भी परिचित कराया जाएगा।

Squid Game स्टोरी प्लॉट-

इस वेब सीरीज की कहानी उन लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रहे हैं। अचानक ही एक दिन उन्हें सूट-बूट में एक आदमी मिलता है, जो उनसे आजीबो-गरीब गेम खेलने को कहता है। इस गेम में जीतने वाले को वो पैसे देने का वादा करता है, जबकि हारने पर उन्हें एक थप्पड़ लगाता है। जीतने के बाद उन्हें एक बड़ी रकम देने का वादा करते हुए एक गेम कॉम्पिटिशन में शामिल किया जाता है। इस गेम की शर्त केवल इतनी है कि गेम हारने वाला गेम से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमने बताया यह एक खूनी गेम है, तो इस गेम में हारने वाले शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है।