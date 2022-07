Babli Bouncer OTT Release Date Out: कोरोना वायरस महामारी के दौरान भले ही सिनेमाघरों पर ताला लग गया था, लेकिन अब जैसे-जैसे कोविड केस कम होते जा रहे हैं वैसे-वैसे समान्य जिंदगी पटरी पर उतरती जा रही है। भले ही थिएटर्स खुल चुके हों, लेकिन मेकर्स फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधे ओटीटी पर स्ट्रीम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। Good luck Jerry के बाद अब तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म ‘बबली बाउंसर’ (Babli Bouncer) भी सीधे ओटीटी पर रिलीज की जाएगी, जिसका ऐलान आज कर दिया गया है। Also Read - Rocketry फिल्म की OTT रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन Amazon Prime Video पर होगी स्ट्रीम

तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म ‘बबली बाउंसर’ (Babli Bouncer) थिएटर की जगह सीधे ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। आज फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट का ऐलान किया जा चुका है। यह फिल्म 23 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी, जिसकी अनाउंसमेंट Disney+ Hotstar के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए की गई है। यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में स्ट्रीम की जाएगी। Also Read - OTT Release This Week: सचिव जी की फिल्म जादूगर (Jaadugar) से लेकर इस वीकेंड देखें ये नई फिल्में और शो

Also Read - ZEE5 पर इस दिन स्ट्रीम होगी नुसरत भरूचा की फिल्म 'जनहित में जारी', OTT रिलीज डेट से उठा पर्दा

Oye bawale suna kya? Aa gaya hai Babli Bouncer ka time! Dilon ko yeh jodegi, ya khub hadiyaan todegi? Pata chalega jald hi! ❤️‍🔥

Here’s the first look of #BabliBouncer, starring the phenomenal @tamannaahspeaks

Streaming from Sept 23 only on #DisneyPlusHotstarMultiplex pic.twitter.com/JoArQgb3gG

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) July 20, 2022