The Batman का लोगो और पहली झलक आई सामने, डायरेक्टर ने किया शेयर

हॉलीवुड मूवी The Batman का लोगो जारी हो गया है। The Batman के राइटर और डायरेक्टर Matt Reeves ने मूवी का फर्स्ट लुक और लोगो जारी किया है। इस मूवी में Robert Pattinson मुख्य भूमिका में है। डायरेक्टर ने इस मूवी का फर्स्ट लुक और लोगो DC Comics पब्लिशर के मुख्य क्रिएटिव ऑफिशर Jim Lee के साथ साझा की है। इस मूवी के फर्स्ट लुक में लाल रंग प्रमुख्ता से दिखाया गया है। यह रंग लोगो और आर्टवर्क दोनों में नजर आता है। बैटमैन लोगो में एक बैट भी नजर आ रहा है, जो बैटमैन शब्द में दिखाया गया है। जबकि आर्टवर्क में बैटमैन गॉथम सिटी में खड़ा नजर आता है। Also Read - Batman-Arkham Series: Studio Rocksteady ने अनाउंस किया नया Suicide Squad गेम, 22 अगस्त को होगा लॉन्च

गुरुवार को The Batman के निर्देशक और लेखक Matt Reeves ने ट्वीट कर बताया कि, मैं दि बैटमैन का आधिकारिक लोगो और फर्स्ट लुक जारी करते हुए उत्साहित हूं और इसके साथ ही Jim Lee द्वारा बनाई गई DC FanDome की अतिरिक्त आर्टवर्क भी जो काफी कूल है। शनिवार को Hall of Heroes में DC FanDome के ग्लोबल इवेंट में बैटमैन की अतिरिक्त जानकारी से जुड़े। बता दें कि DC FanDome में Reeves और Pattinson दोनों The Batman पैनल के लिए प्रस्तुत होंगे।

The Batman की शूटिंग का एक हिस्सा हो चुका है पूरा

यह इवेंट 23 अगस्त को सुबह 6 बजे शुरू होगा। बैटमैन की आने वाली मूवी का टीजर भी देखने को मिल सकता है। इस टीजर को विकेंड पर मेगा वर्चुअल इवेंट में जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल होगा कि आगे क्या होने वाला है। रिपोर्ट्स की मानें तो The Batman की एक चौथाई शूटिंग लंदन में पूरी हो चुकी थी। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च में शूटिंग बंद करनी पड़ी। सितंबर में एक बार फिर मूवी की शूटिंग शुरू हो सकती है।

Robert Pattinson दि बैटमैन मूवी में Bruce Wayne / Batman का किरदार निभा रहे हैं। जबकि Zoë Kravitz इस फिल्म में Selina Kyle / Catwoman की भूमिका में हैं। Paul Dano इसमें Edward Nashton / Riddler की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म में Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis और Colin Farrell फिल्म में हैं।