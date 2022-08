Thor: Love & Thunder OTT Release: Marvel Studios की Thor: Love & Thunder फिल्म पिछले महीने 7 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज की गई थी। लगभग एक महीने के बाद अब इस फिल्म की OTT रिलीज जानकारी रिवील कर दी गई है। अगर आपने अब-तक इस फिल्म को नहीं देखा है, तो अब जल्द ही इसे आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकेंगे। आइए जानते हैं कब और कहां देख यह फिल्म। Also Read - खुदा हाफिज चैप्टर 2 (Khuda Haafiz: Chapter 2) फिल्म OTT पर 2 सितंबर को होगी स्ट्रीम, जानें कहां देखें

मार्वल स्टूडियोज की फिल्म Thor: Love & Thunder को Disney+ Hotstar पर 8 सितंबर को स्ट्रीम किया जाएगा, जिसकी जानकारी Disney+ Hotstar के ट्विटर हैंडल से रिवील कर दी गई है। इस फिल्म को आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में ओटीटी पर देख सकेंगे।



Huzzah! ⚡️ Marvel Studios’ #ThorLoveAndThunder is a #DisneyPlusDay premiere, streaming September 8 only on #DisneyPlusHotstar in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and English. pic.twitter.com/ELrBgYCHvh



आपको बता दें, डिजनी प्लस हॉटस्टार 8 सितंबर को Disney+ Day सेलिब्रेट कर रहा है। इस दिन इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और शो को स्ट्रीम होंगे, जिसकी जानकारी भी ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। ‘थॉर: लव एंड थंडर’ के अलावा, SheHulk का 4 एपिसोड भी 8 सितंबर को स्ट्रीम किया जाएगा। Koffee with karan का 10 एपिसोड भी 8 सितंबर को ही स्ट्रीम किया जाएगा।

Only 16 days, 6 hours, 1minute until September 8, but who’s counting? (It’s us, we are.) 🥳➕

Which #DisneyPlusDay Premiere are you most excited to stream?! pic.twitter.com/ggEX4zrZCg

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) August 22, 2022