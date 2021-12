Top 10 Indian Films and Web Series of 2021: IMBd रेटिंग में नंबर वन फिल्म Jai Bhim, साल की बेस्ट वेब सीरीज बनी Aspirants

2021 का आज आखिरी दिन है। हम सभी आज के दिन बीते हुए पुरे साल का हिसाब लगाते हैं। हमने भी अपने इस आर्टिकल में 2021 में रिलीज हुए इंडियन फिल्मों और वेब सीरीज का हिसाब लगाया है। हमने इसके लिए IMDb यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस के रिपोर्ट की मदद ली है। इस रिपोर्ट में Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus Hotstar, Zee5 और Youtube जैसे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को शामिल किया गया है। Also Read - New Year Eve: घर पर ही वर्चुअली मना सकते हैं अपने दोस्तों के नए साल का जश्न, जानें कैसे

IMDb एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लोकप्रियता, रेटिंग्स, रिव्यू, कमाई समेत तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखता है। IMDb प्लेटफॉर्म Amazon का ही एक प्रॉडक्ट है। IMDb ने भारत की सबसे पॉपुलर मूवी और वेब सीरीज की लिस्ट जारी की है। इसमें Jai Bhim और Shershaah को सबसे पॉपुलर फिल्मों और वहीं Aspirants और Dhindora को सबसे पॉपुलर वेब सीरीज होने का खिताब मिला है।

आपको बता दें कि IMDb की ये रिपोर्ट उनके प्लेटफॉर्म पर आने वाले पेज व्यूज के आधार पर बनाई गई है। इस रिपोर्ट में क्वालिफाई होने वाली फिल्में और वेब सीरीज 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में रिलीज हुई हैं। इनकी IMDb यूजर्स रेटिंग्स भी कम से कम 6.5 या उससे ज्यादा है। आइए हम आपको इस रिपोर्ट के की डिटेल्स बताते हैं।

IMDb Top 10 Indian Films of 2021

1. Jai Bhim (जय भीम)

2. Shershaah (शेरशाह)

3. Sooryavanshi (सूर्यवंशी)

4. Master (मास्टर)

5. Sardar Udham (सरदार उधम)

6. Mimi (मिमी)

7. Karnan (करनान)

8. Shiddat (शिद्दत)

9. Drishyam 2 (दृश्यम 2)

10. Haseen Dillruba (हशीन दिलरूबा)

IMDb Top 10 Indian Web Series of 2021

1. Aspirants (एसपेरेंट्स)

2. Dhindora (धिंडोरा)

3. The Family Man (द फैमिली मैन)

4. The Last Hour (द लास्ट ऑवर)

5. Sunflower (सनफ्लॉवर)

6. Candy (कैंडी)

7. Ray (रेय)

8. Grahan (ग्रहण)

9. November Story (नवंबर स्टोरी)

10. Mumbai Diaries 26/11 (मुंबई डायरीज 26/11)

सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन फिल्म

IMBd रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस साल सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्मों की लिस्ट में सबसे आगे Jai Bhim है। इस फिल्म में एक लोकप्रिय अभिनेता Suriya ने लीड रोल किया है। सूर्या ने वकील की भूमिका निभाई है और एक दलित परिवार के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए भारतीय संविधान के सहारे दोषियों को सजा और दलित को न्याय दिलाया है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर Shershaah का है, जिसमें Sidharth Malhotra ने Kargil War में शहीद हुए Captain Vikram Batra का रोल किया है।

सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन फिल्म वेब सीरीज

वेब सीरीज के मामले में 2021 की सबसे पॉपुलर सीरीज Aspirants है, जिसे एक यूट्यूब चैनल TVF पर रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज में तीन दोस्तों की कहानी है जो एक साथ UPSC की तैयारी करते हैं। इस सीरीज को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस सीरीज की लोकप्रियता बढ़ने के बाद इसे अमेजन प्राइम, Zee5 और Netflix पर भी अपलोड किया गया था।