Netflix ने अपनी अगली ओरिजनल सीरीज की अनाउंसमेंट आज कर दी है। यह वेब सीरीज 1997 'उपहार सिनेमा अग्निकांड' पर बेस्ड होगी। आज इस सीरीज का फर्स्ट पोस्टर और स्ट्रीमिंग डेट अनाउंस कर दी गई है। यह सीरीज बेस्ट सेलर बुक 'Trial by Fire: The Tragic Tale of the Uphaar Fire Tragedy' से ही प्रेरित होने वाली है। इस सीरीज को प्रशांत नायर डायरेक्ट कर रहे हैं। आइए जानतें इस सीरीज से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Trial by Fire नेटफ्लिक्स की अपकमिंग वेब सीरीज है, जो कि Netflix पर 13 जनवरी 2023 को स्ट्रीम की जाएगी। सीरीज का फर्स्ट पोस्टर शेयर करते हुए स्ट्रीमिंग डेट से पर्दा उठाया गया है।

Also Read - Netflix पर आ रही है आयुष्मान खुराना की फिल्म 'डॉक्टर जी' (Doctor G), स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म

Catch the difficult yet resilient journey of two parents – Neelam and Shekhar Krishnamoorthy, seeking justice over the last two decades, in #TrialByFire on 13th January. pic.twitter.com/UVl9Aq7MxL — Netflix India (@NetflixIndia) December 14, 2022



यह वेब सीरीज साल 1997 ‘उपहार सिनेमा अग्निकांड’ पर आधारित है। इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से एक दंपति ने अपने दो बच्चों को खो दिया था। यह दंपत्ति नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति हैं, जिन्होंने हादसे में अपने बच्चों को खो देने के बाद न्याय के लिए एक लंबी कानूनी जंग लड़ी थी। ‘Trial by Fire: The Tragic Tale of the Uphaar Fire Tragedy’ किताब नीलम और शेखर द्वारा ही लिखी गई है।

ट्रायल बाय फायर वेब सीरीज की बात करें, तो इसमें राजश्री देशपांडे और अभय देओल नीलम और शेखर का किरदार निभा रहे हैं।

आपको बता दें, 13 जून 1997 में दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे।

