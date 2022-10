Tripling Season 3 on ZEE5: Tripling की गिनती The Viral Fever की सफल वेब सीरीज में की जाती है। इससे पहले इस पॉपुलर सीरीज के दो सीजन रिलीज किए जा चुके हैं, वहीं अब इसका तीसरा सीजन दस्तक देने वाला है। हाल ही में ट्रिपलिंग सीजन 3 (Tripling Season 3) का ट्रेलर रिलीज किया गया था, वहीं अब इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। बता दें, पहले के दो सीजन YouTube और SonyLIV पर स्ट्रीम किए गए थे। वहीं अब इसे ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाने वाला है। Also Read - ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) फिल्म दिवाली से 1 दिन पहले इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम, जानें डिटेल्स

The Viral Fever द्वारा क्रिएट की गई यह वेब सीरीज Tripling का तीसरा सीजन ZEE5 पर 21 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया इससे पहले रिलीज हो चुके इसके दो सीजन Youtube और SonyLIV जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुए थे।

Also Read - Raksha Bandhan on OTT: अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) की OTT रिलीज डेट कंफर्म, नोट कर लें डेट

Our Tripling wants to know about your #Tripling,are you game?

Tell us about your 3 favourite things that makes sense together and comment your answers below with #Tripling.

Watch #Tripling new season,releasing on 21st October on #ZEE5. #ZEE5GoesTripling #ZEE5OriginalSeries pic.twitter.com/SIS2kn0hPE

— ZEE5 (@ZEE5India) October 16, 2022