799 रुपये की शुरुआती कीमत में Truke Fit ईयरफोन्स हुए लॉन्च, एक बार चार्ज करने पर मिलेगा 100 घंटे का म्यूजिक प्ले बैक

Truke ने अपने ऑडियो प्रोफाइल में दो और ईयरबड्स को जोड़ लिया है। कंपनी ने जुलाई में Truke Fit Pro को लॉन्च किया था। इसे 999 रुपये की कीमत में USB Type C चार्जिंग फीचर के साथ लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने दो और नए ईयरबड्स Truke Fit Buds और Truke Fit Pro Power को लॉन्च किया है। Fit Buds को 799 रुपये की कीमत में जबकि Fit Pro Power को 1,299 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। ये दोनों ही ईयरफोन्स Amazon India पर आज से सेल के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

फीचर्स

इन दोनों ईयरबड्स के प्रीमियम मॉडल Truke Fit Pro Power में यूनिक डॉल्फिन डिजाइन 2.0 दिया गया है जबकि Fit Buds कम्प्लीट नए स्टीक डिजाइन के साथ आता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, Fit Pro Power में फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गयै है जो कि 15 मिनट के चार्ज में 3 घंटे का प्लेबैक दे सकता है। ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में महज 25 मिनट का ही वक्त लगता है। Fit Buds में 500mAh की चार्जिंग केस दिया गया है। वहीं, Fit Pro Power में 2,000mAh की बैटरी वाला चार्जिंग केस दिया गया है।

दोनों ही ईयरब्ड्स ब्लूटूथ 5.0 फीचर से लैस है जो कि इसे किसी अन्य डिवाइस के साथ इंस्टैंटली पेयर करता है। Fit Pro Power में यूनिवर्सल USB Type C चार्जिंग दी गई है जबकि Fit Pro में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग फीचर दिया गया है। कंपनी के दावों के मुताबिक, Fit Pro Power में 100 घंटे का म्यूजिक प्ले बैक मिलता है। वहीं, Fir Buds में 20 घंटे का म्यूजिक प्ले बैक मिलता है। Fit Pro Power में डिजिटल LED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 10 mm का ऑडियो ड्राइवर दिया गया है। Fit Buds 13 mm के ऑडियो ड्राइवर के साथ आता है। दोनों ही ईयरबड्स दो कलर ऑप्शन्स- चारकोल ब्लैक और रॉयल ब्लू में आते हैं।