Xiaomi भारत में 23 अप्रैल को एक इवेंट आयोजित कर रही है। इस इवेंट में कंपनी Xiaomi Mi 11 Ultra और Mi 11X Series स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगी। इनके अलावा इसी इवेंट में Mi QLED TV 75 को भी पेश किया जाएगा। शाओमी ने ट्विटर पर इस TV को टीज किया है। टीजर तस्वीर से साफ है कि यह टीवी बेजल-लेस डिजाइन के साथ आएगा। यह कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट होगा।

Xiaomi Mi QLED 75 TV के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि यह 75-इंच मॉडल हो सकता है। ग्लोबल मार्केट्स में इसे पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। इस टीवी में Dolby Vision, Dolby Audio, DTS HD और HDR10+ जैसे फीचर्स हैं। शाओमी के इस स्मार्ट टीवी में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 4K रेजलूशन मिलता है। यह MEMC सपोर्ट, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 178 डिग्री व्यूइंग ऐंगल के साथ आता है।

#MiTV = No.1🥇#1SmartTVBrand.

👉 Today we have 2⃣5⃣% market share as per

@IDC report Q4 2020.

👉 6⃣ Mn #MiTVs sold in 3 years.

Mi fans, It’s Time for 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐓𝐨𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰! #MiQLEDTV75 is coming on 23rd April 2021. Stay Tuned.

RT 🔄 to spread the word. pic.twitter.com/WonAXG4TJl

— Mi TV India (@MiTVIndia) April 14, 2021