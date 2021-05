Xiaomi ने अपकमिंग Smart TV की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी अगले महीने की शुरुआत में Mi TV 4A 40 Horizon Edition को भारत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी के इस Smart TV को 1 जून को लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक ट्वीट कर दी है। Also Read - OnePlus TV 40Y1: 24 मई को होगा लॉन्च, मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

हाल ही में किए गए ट्वीट के अनुसार, शाओमी का अपकमिंग स्मार्ट टीवी Horizon Display से लैस होगा। साथ ही बेजल लेस डिजाइन के साथ आएगा। कंपनी ने इस TV का एक इमेज पोस्टर भी जारी किया है। ट्वीट में शाओमी ने कहा है कि यह अपकमिंग टीवी यूजर को अच्छे विजुअल और Immersive Experience देगा। कंपनी ने अभी इस Smart TV के स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। Also Read - Realme Quicksilver में मिलेगा Qualcomm Snapdragon 778G 5G चिपसेट, जानें खास बातें

Immersive experience. Beautiful visuals. Truly a work of art. Also Read - Xiaomi Redmi Note 8 2021 हुआ टीज, इन दमदार फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च

Uncover the excellence on the #HorizonEdition with Bezel-less design.

𝐈𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢𝐯𝐞. 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐎𝐟 𝐀𝐫𝐭. #MiTV4A40 coming on 01.06.2021.

RT 🔄 if you’re excited. pic.twitter.com/mFbFEqEMUT

— Mi India (@XiaomiIndia) May 24, 2021