Xiaomi Mi TV यूजर्स के लिए खुशखबरी, क्या आपके पास भी है शाओमी का TV?

Xiaomi (शाओमी) ने घोषणा की है कि जल्द ही वह अपनी Mi TV लाइनअप में न्यू सर्विस को लॉन्च करेगी। इससे Mi TV यूजर्स को एक एक्सक्लूसिव फायदा होगा। इस घोषणा के मुताबिक Mi TV यूजर्स को Disney+ Hotstar पर आने वाली अपकमिंग मूवी का 2 घंटे पहले एक्सेस मिल जाएगा। शाओमी ने इस बात की घोषणा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी की है।

Mi fans, we are giving you an Exclusive 2 hour Early Access to all the #DisneyPlusHotstarMultiplex movies releasing soon.

Watch these blockbusters’ #FirstDayFirstShowOnMiTV, before anyone else, on @DisneyplusHSVIP on #PatchWall. #MiTV pic.twitter.com/wMylcbwiDY

