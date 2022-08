Xiaomi Smart TV 5A Pro भारत में लॉन्च हो गया। यह स्मार्ट टीवी एक ही स्क्रीन साइज 32 इंच में आता है। कंपनी ने अपनी Xiaomi Smart TV 5A Series को अपग्रेड करते हुए इसे भारतीय बाजार में उतारा है। इस सीरीज में तीन स्क्रीन साइज वाले मॉडल्स पहले ही भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच वाले मॉडल्स शामिल हैं। Pro मॉडल में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं। आइए, जानते हैं Xiaomi Smart TV 5A Pro के बारे में…

इस बजट स्मार्ट टीवी में HD Ready डिस्प्ले मिलता है। इस स्मार्ट टीवी में प्रीमियम मेटल बेजल-लेस डिजाइन मिलता है। साथ ही, इसके डिस्प्ले में Vivid पिक्चर इंजन दिया गया है। डिस्प्ले का रेजलूशन 1366 x 768 पिक्सल है और यह 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें DCI-P3, वाइड कलर गेमट, NTSC 85% जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

