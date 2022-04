Xiaomi Smart TV 5A Series और OLED Vision TV भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने आज यानी 27 अप्रैल को स्मार्ट टीवी सीरीज के साथ-साथ Xiaomi 12 Pro और Xiaomi Pad 5 भी लॉन्च किया है। स्मार्ट वीटी 5A सीरीज को 3 स्क्रीन साइज में लाया गया है। यह बेजल लेस डिजाइन के साथ आया है। इन स्मार्ट टीवी की कीमत और सभी फीचर्स आदि जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Xiaomi 12 Lite 5G लाइव इमेज हुई लीक, कम कीमत में मिलेगा 108MP कैमरा

Xiaomi Smart TV 5A Series Price

Xiaomi Smart TV 5A के 32 इंच वाले मॉडल को कंपनी ने 15499 रुपये में लॉन्च किया है। वहीं, 40 इंच वाले मॉ़डल की कीमत 22999 रुपये और 43 इंच वाले मॉडल की कीमत 25999 रुपये है। इसकी सेल 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। HDFC बैंक के कार्ड पर ग्राहकों को 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - Xiaomi लाई 4 धमाकेदार TV, कीमत से फीचर तक तस्वीरों में जानें सबकुछ

Xiaomi OLED Vision TV Price

OLED Vision TV को देश में 89999 रुपये में लॉन्च किया गया है। इस पर HDFC बैंक के कार्ड पर 6000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। Xiaomi OLED TV Vision की सेल 19 मई दोपहर 12 बजे से Flipkart, Amazon और mi stores पर शुरू हो जाएगी। Also Read - Xiaomi Pad 5 First Look: 33W फास्ट चार्जिंग और 120Hz HDR10 स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ शाओमी टैबलेट, पहली सेल में मिलेगा 4 हजार रुपये का डिस्काउंट

Smart TV 5A Series के स्पेसिफिकेशन

अगर Xiaomi Smart TV 5A Series की बात करें तो इसे पिछले साल लॉन्च हुई Smart TV 4A Series के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है। यह Android TV 11 पर बेस्ड शाओमी के Patchwall UI पर रन करता है। इन तीनों मॉडल में ऑडियो के लिए 24W स्पीकर दिए गए है। यह सीरीज Dolby Audio, DTS-X, DTS-X Virtual जैसे फीचर्स से लैस है।

इसका UI यूजर्स को अपनी भाषा के लिए प्राथमिकताएं सेट करने की सुविधा देता है। इससे वे अपनी पसंदीदा भाषा के आधार पर फिल्मों और शो की देख पाएंगे। Xiaomi ने इस सीरीज में एक नया स्पोर्ट्स टैब जोड़ा है। पैचवॉल केवल 7.5 से अधिक रेटिंग वाली फिल्मों और शो को रेकमेन्ड करेगा। सीरीज की अन्य खासियत में किड्स मोड, यूनिवर्सल सर्च और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल शामिल हैं। इसमें Google Assistant, Chromecast, Google Play Store और Play सर्विसेस का सपोर्ट भी मिलेगा।

इसके 40 इंच और 43 इंच वाले मॉडल में 1.5GB RAM, 8GB स्टोरेज और quad-core A55 CPU दिया गया है। 32 इंच वाले मॉडल में 1GB RAM, 8GB स्टोरेज और quad-core A35 CPU मिल रहा है। अन्य फीचर्स में Bluetooth 5.0, डुअल बैंड WiFi सपोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक शामिल है।

OLED Vision TV में मिल रहे ये स्पेसिफिकेशन

Xiaomi OLED Vision TV बहुत स्लिम है। इसकी बॉडी मेटल की है। इसमें 55 इंच 4K डिस्प्ले दिया गया है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 97 प्रतिशत है। इसे भी बेजल लेस डिस्प्ले के साथ लाया गया है। यह 4.6mm पतला है। यह स्मार्ट टीवी MEMC स्पोर्ट, IMAX Enhanced सर्टिफिकेशन, Dolby Vision IQ , HDR 10+ जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है।

इसमें 30W स्पीकर लगे हैं। स्मार्ट वीटी में Quad core A73, 3GB RAM के साथ 32GB स्टोरेज मिल रहा है। Xiaomi OLED Vision TV में WiFi 6, 3.5mm का ऑडियो जैक, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट और Android TV 11 से लैस है।