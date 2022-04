Xiaomi Next Spring Summer इवेंट 27 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसमें कंपनी अपने कई फ्लैगशिप स्तर के डिवाइस को पेश करने वाली है। इस दिन लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में अब एक स्मार्ट टीवी का नाम भी जुड़ गया है, जो है Xiaomi Smart TV 5A। खुद कंपनी ने शाओमी स्मार्ट टीवी 5ए की भारत लॉन्चिंग का ऐलान किया है। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 12GB RAM और 55W फास्ट चार्जिंग से लैस Xiaomi Civi 1S है Female Special स्मार्टफोन, देखें शानदार लुक

Xiaomi India की वेबसाइट पर Xiaomi Smart TV 5A को डेडिकेटिड माइक्रोसाइट लाइव की गई है। इस साइट से कंफर्म किया गया है कि यह टीवी भारत में 27 अप्रैल को लॉन्च होगा। इसके अलावा, टीवी के कुछ प्रमुख फीचर्स की जानकारी भी दी गई है। कंपनी ने वेबसाइट के जरिए बताया है कि यह स्मार्ट टीवी "Truly vivid display" के साथ"Complete Entertainment Experience" ऑफर करेगा।

[R]

India’s most loved Smart TV Series is here with its 𝙉𝙚𝙭𝙩, and it brings you #YourCompleteEntertainmentExperience.

Witness the return of our A-game with the #XiaomiSmartTV5A, on 27.04.2022, 12 Noon.

Get notified: https://t.co/52WeBxKfqo pic.twitter.com/Eo0h1zvTGX

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) April 21, 2022