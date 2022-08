Xiaomi Smart TV X Series जल्द होगा लॉन्च, 3 साइज में मिलेगी 4K स्क्रीन

Xiaomi भारत में इस महीने के अंत में नया लैपटॉप और नए स्मार्ट टीवी लॉन्च करने के लिए तैयारी में है। कंपनी 30 अगस्त को NoteBook Pro 120G और Smart TV X सीरीज लॉन्च करेगी। ब्रांड ने इन दोनों प्रोडक्ट के लिए माइक्रो साइट भी लाइव कर दी है। माइक्रो साइट के कारण लॉन्चिंग से पहले ही इनके खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। अब कंपनी ने अपने अपकमिंग लैपटॉप के खास फीचर्स और पहला लुक टीज किया है। इसके साथ ही Smart TV X series से संबंधित कुछ खास जानकारियां भी शेयर की है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Xiaomi के नए 4K टीवी और लैपटॉप की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, जानें क्या होगा खास

माइक्रोसाइट के अनुसार, Xiaomi Smart TV X Series को तीन स्क्रीन साइज ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच शामिल हैं। साथ ही यह लॉन्च से पहले ही कन्फर्म हो गया है कि इन तीनों वेरिएंट को 4K वीडियो रेजलूशन के साथ लॉन्च किया जाएगा।

इन तीनों वेरिएंट में डिस्प्ले के साइड में थिन बैजल दिया जाएगा। इतनी ही नहीं, शाओमी ने इस अपकमिंग टीवी सीरीज के लिए Zoom in फीचर भी टीज किया है। इसके अलावा माइक्रोसाइट पर स्मार्ट टीवी के स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में कंपनी Smart TV X Series के बारे में अन्य जानकारियां शेयर कर सकती है।

