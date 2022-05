Garena Free Fire MAX में कई आइटम मिलते हैं, जिसमें कॉस्टयूम बंडल शामिल हैं। ये प्लेयर्स के गेम को और भी मजेदार बनाते हैं। इस बैटल रॉयल गेम में कई तरीकों से इन्हें पाया जाता है। प्लेयर्स इन-गेम स्टोर में जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा गेम में आने वाले इवेंट में इन कॉस्ट्यूम बंडल को फ्री में भी पा सकते हैं। हम आपको उन पांच बेस्ट बंडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लेटेस्ट OB34 Update के बाद यूजर्स को मिल सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem codes for 21 May 2022: इस तरह फ्री में मिलेंगे Diamonds, बंडल्स और इमोट्स समेत कई आइटम

Celestial Cosmopuff Bundle

यह कॉस्ट्यूम भी काफी खूबसूरत दिखता है। प्लेयर इस बंडल को Elite Pass से पा सकते हैं। Elite Pass की कीमत प्रति प्लेयर 499 डायमंड्स है। प्लेयर्स 999 डायमंड्स में Elite Pass को कुछ एक्सट्रा बेनिफिट्स के साथ भी खरीद सकते हैं।

Fury Senior Bundle

फ्यूरी सीनियर बंडल Free Fire MAX के सभी बंडल्स में से एक अच्छा बंडल है। इस बंडल के सर पर पीले बाल हैं और बैक पर ड्रैगन फ्लेम स्टिकर है, जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। इस बंडल की कीमत 899 डायमंड्स है।

Bluesilk Royalty Bundle

Free Fire MAX OB34 Update के बाद जो प्लेयर्स रॉयल कॉस्ट्यूम्स के शौकिन हैं वो अपने कलेक्शन में इस बंडल को भी जोड़ सकते हैं। इस बंडल को लक रॉयल इवेंट से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा प्लेयर्स 300 गोल्ड क्वाइंस का यूज करके एक लकी स्पिन का भी यूज कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह बंडल मिल सकता है।

Street Boy Bundle

Street Boy Bundle एक शानदार कॉस्ट्यूम है। इसकी सबसे खास चीज इसके जूते हैं, जो सभी को अटरैक्ट करता है। इस बंडल को इन-गेम स्टोर से 1499 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

Everything Goes Bundle

यह काफी स्टाइलिश बंडल है। गेमर्स इस बंडल को J Balvin Royale event से पा सकते हैं। इसके अलावा डायमंड्स का यूज करके भी इस बंडल को अनलॉक करके सकते हैं।