Garena ने Free Fire गेम में Diwali Level Up Shop इवेंट आयोजित की है। इस इवेंट में प्लेयर के पास कॉस्ट्यूम बंडल, गन स्किन, एलीट पास जैसे कई आइटम कम और डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे। हालांकि, इन डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए प्लेयर को तीन लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। Garena के इस इवेंट में पहले लेवल पर व्हील स्पिन करना पड़ेगा। व्हील स्पिन करने के बाद दूसरे और तीसरे लेवल का डिस्काउंट अनलॉक होगा। लेवल अनलॉक होने के बाद प्लेयर को इन-गेम स्टोर से डायमंड खरीदने पर अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। आइए, जानते हैं Free Fire Diwali Level Up इवेंट के हर लेवल और इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में। Also Read - Free Fire में आज फ्री में मिलेंगे Katana skin समेत कई धांसू रिवॉर्ड

Magic Feathers Backpack

प्राइमरी लेवल यानी पहले लेवल पर प्लेयर को Magic Feathers Backpack रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। इसमें प्लेयर को पिकॉक यानी मोर के पंखों के पैटर्न वाला बैकबैक मिलेगा। Also Read - Free Fire Redeem Codes today: फ्री फायर के इन सभी रिडीम कोड से मिलेंगे ढेरों रिवॉर्ड, यहां जानें क्लेम करने का तरीका

Skyler

इस इवेंट में Skyler कैरेक्टर बेहद सस्ते में मिल रहा है। Skyler की खूबियों की बात करें तो इसके पास Riptide Rhythm एबिलिटी है। यह मैक्सिमम लेवल पर एक सोनिक वेब निकाल सकता है, जो 100 मीटर के दायरे में पांच ग्लू वॉल को तबाह कर सकता है। हर ग्लू वॉल को डिप्लॉय करने पर प्लेयर को HP रिकवरी का मौका मिलता है, जो शुरुआत में 9 प्वाइंट रहता है। इसके पास 40 सेकेंड का कूलडाउन समय रहता है, जो कि इसकी एक स्पेशल स्किल है। Also Read - Free Fire Ranked Season 23 हुआ खत्म, सीजन 24 की होगी शुरुआत, जानें पूरी डिटेल

SCAR – Royal Warrior

प्लेयर इस इवेंट के दौरान अपनी इन-गेम मनी को SCAR- Royal Warrior स्किन के लिए भी खर्च कर सकते हैं। यह केवल एक कॉस्मैटिक आइटम नहीं है, बल्कि यह गेम में इस्तेमाल होने वाले हथियार की ताकत को बढ़ाता है।

Elite Pass

Free Fire दिवाली इवेंट में एलिट पास को यूजर कम कीमत में खरीद सकते हैं। आम तौर पर एलिट पास की कीमत 499 डायमंड (इन-गेम करेंसी) है। इस इवेंट में प्लेयर के पास इसे और सस्ते में खरीदने का मौका है। इस एलिट पास के जरिए प्लेयर कई तरह के रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

Warrior Prince Bundle

यह इस इवेंट का मुख्य आकर्षण है। इसमें प्लेयर को कई तरह के रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें Warrior Prince (Top), Warrior Prince (Bottom), Warrior Prince (Shoes), Warrior Prince (Head) और Warrior Prince (Face) शामिल हैं।