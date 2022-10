5 Best Pets of Free Fire MAX (October 2022): Garena के बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स में कई कॉस्मैटिक आइटम्स, इमोट्स, कैरेक्टर्स और पेट्स मिलते हैं, जो प्लेयर्स को गेम जीतने में मदद करते हैं। इन कॉस्मैटिक आइटम्स में गन स्किन आदि शामिल हैं, जिनके लिए प्लेयर्स को या तो किसी इन-गेम इवेंट में भाग लेना पड़ता है या फिर प्लेयर्स इन-गेम करेंसी यानी डायमंड्स के जरिए इन्हें खरीद सकते हैं। फ्री फायर मैक्स के लिए कई पेट्स अब तक जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पेट्स हेल्थ प्वाइंट्स (HP) के साथ आते हैं, जिसे यूज करके प्लेयर्स मैच के दौरान अपना हेल्थ प्वाइंट इंप्रूव कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 18 October 2022: फ्री फायर मैक्स के ढेरों रिडीम कोड, फ्री मिलेंगे धमाल आइटम

किसी भी बैटल रॉयल गेम के लिए सबसे जरूरी है आखिर तक सर्वाइव करना यानी गेम में बचे रहना। प्लेयर्स अपनी गेमिंग स्किल्स जैसे कि टीम के साथ स्ट्रेटेजी बनाना, सही वेपन और इन-गेम आइटम का इस्तेमाल करना के जरिए गेम में आखिर तक बने रहते हैं। Free Fire और Free Fire MAX गेम में प्लेयर्स के पास इन-गेम कैरेक्टर्स के साथ-साथ पेट्स भी मिलते हैं, जो प्लेयर्स को मैच के दौरान मुश्किल परिस्थितियों में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। आइए, जानते हैं अक्टूबर के महीन के 5 बेस्ट पेट्स के बारे में…

Spirit Fox

Free Fire MAX का यह पेट (Pet) एक्सट्रा 4 HP और मेडिकल किट के साथ आता है। पहले स्किल लेवल पर यह पेट 4 HP प्वाइंट देता है वहीं, दूसरे और तीसरे स्किल लेवल पर यह पेट क्रमशः 7 और 10 HP प्वाइंट मुहैया कराता है। इस पेट का इस्तेमाल करके प्लेयर्स Free Fire MAX में फ्री HP अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बिना किसी एनिमी को किल (Kill) किए ही एक्सट्रा HP भी प्राप्त कर सकते हैं।

Detective Panda

फ्री फायर मैक्स का यह पेट (Pet) भी प्लेयर्स को एक्सट्रा HP (हेल्थ प्वाइंट्स) प्रदान करता है। पहले स्किल लेवल पर Detective Panda 4 HP प्वाइंट्स देता है। वहीं, दूसरे और तीसरे स्किल लेवल पर यह पेट भी क्रमशः 7 और 10 HP प्वाइंट देता है। इस पेट्स के जरिए भी प्लेयर्स बिना प्रतिद्वंदी टीम के प्लेयर को मारे हुए एक्सट्रा HP गेन कर सकते हैं।

Dreki

Dreki पेट Dragon Glare स्किल के साथ आता है, जिसमें प्लेयर को कुछ सेकेंड्स के लिए प्रतिद्वंदी टीम के प्लेयर एक स्पेसिफिक रेंज से स्पॉट होता है, जिसका फायदा उठाकर उस प्लेयर को किल किया जा सकता है। पहले स्किल लेवल पर इस पेट्स को यूज करने पर एक प्रतिद्वंदी टीम का प्लेयर 10 मीटर की रेंज से 3 सेकेंड के लिए विजिबल होता है। वहीं, पेट के दूसरे स्किल लेवल पर विरोधी टीम के दो प्लेयर 20 मीटर की रेंज पर 4 सेकेंड के लिए विजिबल होते हैं। जबकि तीसरे स्किल लेवल पर विरोधी टीम के 4 प्लेयर्स 30 मीटर की रेंज पर 4 सेकेंड्स के लिए विजिबल होते हैं। यह पेट विरोधी टीम के प्लेयर के पोजीशन और लोकेशन को ट्रैक करने में भी मदद करता है।

Ottero

फ्री फायर मैक्स का यह पेट Double Blubber स्किल के साथ आता है। इस पेट यूज मेटकिट या ट्रीटमेंट पिस्टल के तौर पर किया जाता है। प्लेयर्स को इसके जरिए EP रिकवरी का एक निश्चित प्रतिशत मिलता है, जो HP गेन पर निर्भर करता है। पहले स्किल लेवल पर यह 35 प्रतिशत EP (एक्सपीरियंस प्वाइंट्स) की रिकवरी कर सकता है। वहीं, दूसरे और तीसरे स्किल लेवल पर यह क्रमशः 50 और 65 प्रतिशत EP रिकवर कर सकता है।

Rockie

यह पेट Stay Chill स्किल के साथ आता है, जो कूल डाउन टाइम को कम कर देता है। पहले स्किल लेवल पर यह पेट 6 प्रितशत तक कूल डाउन टाइम को कम कर देता है। वहीं, दूसरे और तीसरे लेवल पर यह क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कूलडाउन टाइम कम कर देता है। इस पेट का इस्तेमाल ज्यादातर प्लेयर्स टेक्टिकल एडवांटेज के लिए करते हैं।

Note: Garena Free Fire बैटल रॉयल गेम भारत में बैन है, लेकिन इस गेम का मैक्स वर्जन भारत में उपलब्ध है, जिसे प्लेयर्स Google Play Store से डाउनलोड करके खेल सकते हैं।