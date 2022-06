5 Ways to get free diamonds in Free Fire Max: Garena के बैटल रॉयल गेम फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स में किसी भी इन-गेम आइटम, कैरेक्टर, वेपन, कॉस्ट्यूम और गन-स्किन को खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी यानी डायमंड्स की जरूरत होती है। डायमंड्स खरीदने के लिए आपको रीयल मनी खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, कई ऐसे तरीके भी हैं, जिन्हें अपनाकर आप फ्री में डायमंड प्राप्त कर सकते हैं। आइए, जानते हैं फ्री फायर मैक्स में फ्री डायमंड प्राप्त करने के तरीके। Also Read - Free Fire MAX में वाउचर और बंडल समेत कई शानदार रिवॉर्ड पाने का मौका, जानें कैसे

Redeem Codes

गरेना अपने प्लेयर्स को फ्री में इन-गेम आइटम्स दिलाने के लिए समय-समय पर रिडीम कोड्स जारी करता है। इन रिडीम कोड्स को प्लेयर रिवॉर्ड रिडिम्पशन वेबसाइट पर इस्तेमाल करके गेम में डायमंड यानी इन-गेम करेंसी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के ये रिडीम कोड्स रीजन स्पेसिफिक होते हैं और सीमित यूज के लिए होते हैं। ऐसे में प्लेयर्स और भी अल्टर्नेटिव्स का यूज कर सकते हैं।

Google Opinion Rewards

Free Fire Max गेम में में डायमंड्स पाने के लिए इसे सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। Google Opinion Rewards के जरिए प्लेयर्स को गूगल प्ले क्रेडिट बैलेंस मिलता है, जिसका यूज प्लेयर गेम में डायमंड खरीदने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को कई तरह नियत क्रेडिट कलेक्ट करना पड़ता है। जब प्लेयर्स के पास पर्याप्त गूगल प्ले क्रेडिट्स जमा हो जाते हैं तो इससे फ्री फायर की इन-गेम करंसी यानी डायमंड्स को खरीद सकते हैं।

GTP Apps

फ्री में डायमंड्स पाने के लिए प्लेयर्स GTP Applications को भी यूज कर सकते हैं। इन ऐप्स में भी प्लेयर्स को दिए गए surveys, quizzes आदि जैसी एक्टिविटीज में पार्टिशिपेट करना पड़ता है। उसके बाद प्लेयर्स को रिवॉर्ड प्राप्त होता है, जिसके जरिए डायमंड्स रिडीम किए जा सकते हैं।

Free Fire MAX Advance Server

फ्री फायर मैक्स के एडवांस सर्वर के लिए अप्लाई करने वाले प्लेयर्स को गेम में मौजूद किसी भी गड़बड़ी यानी ग्लिच को बताने पर गेम डेवलपर्स की तरफ से फ्री डायमंड्स दिए जाते हैं।

Booyah! app

इस ऐप को पहले Garena द्वारा मैनेज किया जाता था। इस ऐप के जरिए गेम-प्ले को स्ट्रीम करके भी प्लेयर्स फ्री में डायमंड्स प्राप्त कर सकते हैं। गेम डेवलपर ने इस ऐप को खास तौर पर गेमर्स और क्रिएटर्स को इंगेज करने के लिए डेवलप किया है।