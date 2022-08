Games के शौकीन लोगों के लिए हमारा यह आर्टिकल काफी बढ़िया होने वाला है। हम इसमें आपको बताएंगे कि आप एपिक गेम स्टोर से कौन-कौन से गेम को मुफ्त खेल सकते हैं। अगर आपको पीसी या मोबाइल पर गेमिंग करना पसंद है और आप दुनियाभर के गेम को जानने में रूचि रखते हैं तो आपको Epic Games Store के बारे में जरूर पता होगा। Also Read - Noah's Heart हुआ लॉन्च, PC के साथ मोबाइल पर भी मिलेगा तगड़ा RPG एक्सपीरियंस

एपिक गेम्स स्टोर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैकओएस के लिए एक डिजिटल वीडियो गेम प्लेटफॉर्म है, जिसे एपिक गेम्स द्वारा संचालित किया जाता है। इसे 6 दिसंबर, 2018 में एक वेबसाइट और एक स्टैंडअलोन लॉन्चर दोनों के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे दूसरे और आसान शब्दों में समझाएं तो गेमर्स के लिए यह एक खजाना है, जिसनें उनके खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स मौजूद हैं।

हालांकि इस स्टोर में ज्यादातर गेम्स के लिए गेमर्स को अच्छे-खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब हर एक यूजर गेम खेलने के लिए तो पैसा खर्च करता नहीं है। ऐसे में उन यूजर्स के लिए भी Epic Games Store में कुछ फ्री गेम्स मौजूद रहते हैं। आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में सभी फ्री गेम्स की लिस्ट बताते हैं और उनमें से कुछ पॉपुलर गेम्स की डिटेल भी आपको बताते हैं।

Epic Games Store पर उपलब्ध फ्री गेम्स

1. Lawn Mowing Simulator

2. Shop Titans

3. Fault: Elder Orb

4. Video Horror Society

5. Roller Champions

6. Star Stable Online

7. Fall Guys

8. The Cycle: Frontier

9. KARDS – The WWII Card Game

10. Armored Warfare

11. Space Punks

12. Pinball FX

13. Ghostwire Tokyo – Prelude

14. Century: Age of Ashes

15. KID A MNESIA EXHIBITION

16. Valorant

17. Teamfight Tactics

18. Legends of Runeterra

19. League of Legends

20. Animation Throwdown: The Quest for Cards

21. Eve Online

22. Swords of Legends Online

23. Warface

24. Super Sqaud

25. Genshin Impact

25. Knockout city

26. Scavengers

27. Core

28. 3 out of 10: Season Two

29. World of Warships

30. Crayta

31. Primordials: Battle of Gods

32. Phantasy Star Online 2 New Genesis

33. Idle Champions of the Forgotten Realms

34. SpellForce 3: Versus Edition

35. Warframe

36. CRSED: F.O.A.D.

37. Neverwinter

38. Star Trek Online

39. Rouge Company

40. Heroes & Generals WWII

41. Rocket League

42. Path of Exile

43. 3 out of 10, EP 5: “The Rig Is Up!”

44. Spellbreak

45. Diabotical

46. 3 out of 10, EP 4: “Thank You For Being An Asset”

47. 3 out of 10, EP 3: “Pivot Like A Champion”

48. 3 out of 10, EP 2: “Foundation 101”

49. 3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks”

50. Trackmania

51. Might & Magic: Chess Royale

52. SMITE

53. Paladins

54. Dauntless

55. Magic: The Gathering Arena

56. Auto Chess

57. Fortnite

58. Unreal Tournament

एपिक गेम्स स्टोर से इन 58 गेम्स को बिना एक भी रुपया खर्च किए आसानी से खेल सकते हैं। ये भी गेम्स काफी मजेदार हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि गेमर्स इन गेम्स को काफी इंज्वॉय करेंगे। आइए अब हम आपको इनमें से कुछ पॉपुलर गेम्स की डिटेल भी बताते हैं।

Lawn Mowing Simulator

एपिक गेम्स स्टोर पर इस गेम को हाल ही में एड किया गया है। यह गेम इस गेम स्टोर का सबसे नया गेम है। इसे स्टोर पर 4 स्टार रेटिंग दी गई है। इस गेम को खेलने में गेमर्स को काफी मजा आएगा। आमतौर पर इसे खेलने के लिए 1,349 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब गेमर्स इसे बिल्कुल मुफ्त में खरीद सकते हैं।

इस गेम में ग्रेट ब्रिटिश ग्रामीण इलाकों की सुंदरता और विस्तार का अनुभव करने का मौका मिलता है। इसे 28 जुलाई, 2022 से पेश किया गया है। इसके पब्लिशर का नाम Curve Games और डेवलपर का नाम Skyhook Games है। इस गेम को यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर खेल सकते हैं।

VALORANT

VALORANT भी एक फेमस गेम है। इस गेम को एपिक गेम्स स्टोर पर 4.6 रेटिंग दी गई है। यह एक कैरेक्टर बेस्ड गेम है, जिसमें 5v5 के टैक्टिकल शूटर मैच खेले जाते हैं। यह एक एक्शन और शूटर गेम है। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं यानी यह एक मल्टीप्लेयर गेम है।

इसमें कंप्टीशन काफी बढ़िया होता है और कॉमबैट को चैलेंज करने का मौका भी मिलता है। इसे 3 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था और 4 नवंबर, 2021 को एपिक गेम्स स्टोर पर मुफ्त लिस्ट किया गया था। इस गेम का पब्लिशर और डेवलपर दोनों Riot Games ही है। इसे यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो के प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं।

Genshin Impact

अगर आपको ओपन वर्ल्ड रोल प्लेइंग गेम्स पसंद हैं तो Genshin Impact आपको जरूर पसंद आएगा। इस गेम की स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और गेम मकैनिक इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह हैं। हर कैरेक्टर का गेम स्टाइल और एबिलिटी तो अलग हैं ही, साथ में आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्ड भी कर सकते हैं। इस काम के लिए गेम में मौजूद अलग-अलग वेपन और आर्टिफैक्ट काम आते हैं।

इस गेम को एपिक गेम्स स्टोर पर 4.7 रेटिंग दी गई है। यह एक मल्टीप्लेयर गेम है। इसे 9 जून 2021 को रिलीज किया गया था। इस गेम का भी पब्लिशर और डेवलपर दोनों COGNOSPHERE PTE. LTD. ही है। अगर आप नए गेमर हैं, तो यह गेम आपके लिए काफी बढ़िया साबित हो सकता है।