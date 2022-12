Amazon जल्द ही भारत में PC Gaming प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है। अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी Netflix Games को चुनौती दे सकती है। अमेजन के गेमिंग प्लेटफॉर्म का नाम Amazon Prime Gaming हो सकता है। अमेजन पहले ही साल 2020 में प्राइम गेमिंग सर्विस को पेश कर चुका है और यह मोबाइल यूजर्स के लिए शुरू हो चुकी है। भारत छोड़कर यह सर्विस कई देशों में पहले से मौजूद है। अब अमेजन भारत में प्राइम गेमिंग पीसी की सुविधा देने जा रही है और यह फीचर भारत में भी जल्द लॉन्च होगा। हालांकि इसकी जानकारी कंपनी ने ऑफिशियली तौर पर नहीं दी है। Also Read - 76th Independence Day OTT Special: ओटीटी पर इन फिल्मों को देखकर मनाएं 76वें स्वतंत्रता दिवस को खास

गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी शेयर करने वाले टिप्सटर ऋषि अलवानी ने जानकारी शेयर की है कि अमेजन इंडिया वेबसाइट्स पर प्राइम गेमिंग पेज नाम से स्पेशल पेज तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस पेज पर क्लिक करने के बाद एरर का ऑप्शन नजर आया। हालांकि यह कब तक भारत में लॉन्च होगा, उसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। टिप्स्टर ने इसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं।

Amazon Prime Gaming को लेकर अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अमेजन प्राइम मेंबरशिप वाले यूजर्स इसका इस्तेमाल मुफ्त में कर सकेंगे। अमेजन इंडिया ने अभी इस सर्विस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन अमेरिका में कंपनी ने प्राइम गेमिंग में 8 गेम्स को पेश किया है। इनके नाम Amazing American Circus, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, Spinch, Brothers: A Tale of Two Sons, Doors: Paradox, और Desert Child हैं।

Amazon India appears to be prepping for a Prime Gaming launch. Shows up in the Prime subscription section of the site but clicking through gives an error. Possibly work in progress. H/T @saruboss0812. #PCGaming #PrimeGaming #India pic.twitter.com/4tKxwYLYbn

— 0xSkeptic (@RishiAlwani) December 5, 2022