Amazon Prime Gaming सर्विस भारत में हुई लॉन्च, मुफ्त में मिलेंगे ये शानदार गेम्स

Amazon ने लंबे समय से चर्चा में बनी Prime Gaming सर्विस को आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया है। यह सेवा कंप्यूटर यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यूजर्स को अमेजन प्राइम गेमिंग में फ्री-गेम्स के साथ इन गेम आइटम मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में गेमिंग वेबसाइट को लाइव किया था, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला।

इन यूजर्स को नहीं देना होगा किसी तरह का चार्ज

अमेजन के मुताबिक, प्राइम सब्सक्राइबर्स को प्राइम गेमिंग में गेम्स खेलने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। यह सर्विस प्राइम यूजर्स के लिए एकदम फ्री है।

मिलेंगे ये शानदार गेम्स

Quake

Spinch

Desert Child

Brothers: A Tale of Two Sons

Banners of Ruin

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Doors Paradox

इनके अलावा अमेजन प्राइम गेमिंग अपने यूजर्स को League of Legends, Call of Duty: Warzone 2.0 and Modern Warfare 2, Apex Legends, Madden 23, Valorant, Legends of Runeterra, Rogue Company, Smite, Battlefield 2042, Minecraft, Destiny 2 और Deathloop जैसे गेम्स में करेक्टर कस्टामाइज करने की सुविधा देगी। इतना ही नहीं यूजर्स को हर महीने फीफा 23 में फीफा अल्टिमेट टीम का नया प्राइम गेमिंग पैक भी दिया जाएगा।

इतना देना होगा सब्सक्रिप्शन चार्ज

अमेज़न प्राइम गेमिंग प्राइम सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि सभी अमेजन प्राइम यूजर बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन-प्राइम यूजर्स को गेमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदनी होगी। नीचे प्राइम मेंबरशिप की कीमतें बताई गई है :-

मंथली – 179 रुपये

क्वार्टरली – 459 रुपये

एनुअल – 1,499 रुपये

पिछले महीने लॉन्च किया यह प्लान

आपको याद दिला दें कि अमेजन ने पिछले महीने यानी नवंबर में प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन पैक को लॉन्च किया था। इसकी कीमत 599 रुपये है। यूजर्स इस पैक के जरिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर ऑरिजनल शो, मूवी और लाइव क्रिकेट जैसे कंटेंट देख सकते हैं। हालांकि, यूजर्स को SD यानी Standard Definition क्वालिटी में वीडियो देखने को मिलेगी।