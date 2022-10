Apex Legends Mobile के नए सीजन में आ रही नई लेजेंड Ash, जानें इसकी खासियत

Apex Legends Mobile में नया सीजन शुरू हो रहा है, जिसका नाम होगा Champions। यह 18-19 अक्टूबर 2022 को लाइव होगा और इसके साथ ही गेम में एक नई लेजेंड Ash जोड़ी जाएगी। गेम के नए सीजन में ढेरों नए फीचर्स और बदलाव भी देखने को मिलेंगे। गेम में एक नया बैटल पास और नए लिमिटेड टाइम इवेंट भी आएंगे। इसके बावजूद Apex Legends Mobile के नए सीजन की हाइलाइट लेजेंड Ash ही है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Apex Legends Mobile में आएंगे Ash और Revenant लेजेंड, जानें इनकी खासियत

Apex Legends Mobile में हाल ही में Crypto नाम का लेजेंड जोड़ा गया था। इसी दौरान एक लीक ने खुलासा किया था कि गेम के अगले अपडेट में Ash और Revenant लेजेंड जोड़े जाएंगे। ये दोनों लेजेंड पहले से गेम के पीसी और कंसोल वर्जन — Apex Legends — में पहले से मौजूद हैं, इसलिए पुराने प्लेयर्स इन दोनों को पहचानते हैं।

Revenant (Synthetic Nightmare) एक टैक्टिकल लेजेंड है और Ash (Incisive Indicator) एक अफेन्सिव लेजेंड है। अब गेम डेवलपर ने Champions सीजन के टीजर में Ash को पेश किया है और पैच नोट्स के जरिए गेम में इसके जुड़ने की पुष्टि की है। फिलहाल Revenant के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। उम्मीद है कि यह गेम के अगले अपडेट के साथ जोड़ा जाएगा।

Enter the ring in Apex Legends Mobile: Champions starting October 18 and make history. ⚔ pic.twitter.com/aW3pqEFGr2

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) October 11, 2022