Apex Legends Mobile में जल्द ही एक नया लेजेंड आ सकता है। एक लीक में इस नए लेजेंड के बारे में जानकारी आई है। खबर के मुताबिक, गेम में जल्द ही Loba लेजेंड जोड़ी जाएगी। यह नई कैरेक्टर नहीं है, बल्कि गेम के कंसोल और PC वर्जन पर पहले से मौजूद है।

बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स में Apex Legends Mobile लेटेस्ट टाइटल है, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लैटफॉर्म पर मौजूद है। लॉन्च के वक्त यह गेम यूनीक एबिलिटी वाले 10 कैरेक्टर के साथ आया। इनमें से 9 लेजेंड गेम के कंसोल और PC वर्जन से लिए गए हैं और Fade नाम का लेजेंड गेम के मोबाइल वर्जन के लिए एक्सक्लूसिव है। अब शायद Apex Legends Mobile को जल्द ही Loba लेजेंड मिलने वाली है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Apex Legends Mobile भले ही 10 लेजेंड के साथ लॉन्च हुआ हो, लेकिन गेम के कंसोल और PC वर्जन में बहुत सारे लेजेंड मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा था कि गेम डेवलपर धीरे इन कैरेक्टर को भी मोबाइल वर्जन में जोड़ेगा। अब एक नई लीक के अनुसार, कंसोल और PC वर्जन की लेजेंड Loba अब मोबाइल वर्जन में भी जोड़ी जाएगी।

Apex Legends Mobile Leaks (@playapexmleaks) नाम के ट्विटर अकाउंट ने बताया कि इसे गेम फाइल्स में Loba के पीस और एमोजी पैक मिले हैं। इसका मानना है कि गेम डेवलपर शायद इस लेजेंड को नए बैटल पास में जोड़ेगा। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

⚡️Upcoming Legend : Loba ⚡️

So I have found the Loba pieces & emoji packs in game files.

Loba is coming in next battlepass ?#ApexLegends #apexlegendsmobile #APEX #APEXmobile pic.twitter.com/SoKQbf5U5A

— Apex Legends Mobile Leaks (@playapexmleaks) May 21, 2022