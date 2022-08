Apex Legends Mobile कर बैठा गलती, वक्त से पहले जोड़ दिया Crypto लेजेंड

मोबाइल बैटल रोयाल टाइटल्स में Apex Legends Mobile लेटेस्ट एंट्री है। इस गेम के लेजेंड या कैरेक्टर इसे यूनीक टच देते हैं और गेम को मजेदार भी बनाते हैं। लॉन्च के समय गेम में 10 लेजेंड थे, लेकिन LOBA और Rhapsody लेजेंड के जुड़ने के बाद कैरेक्टर की संख्या 12 हो गई है। अब गेम डेवलपर यहां पर एक नया लेजेंड Crypto जोड़ने वाला है, जो गलती से गेम में कुछ देर के लिए लाइव हो गया था। Also Read - Top 5 Stable Coins: Tether (USDT) से TrueUSD (TUSD) तक टॉप 5 स्टेबल Cryptocurrency, जिनकी कीमत रहती है डॉलर के बराबर

Apex Legends Mobile के स्टोर में आज, 10 अगस्त को बिना किसी अनाउंसमेंट के एक नया लेजेंड (कैरेक्टर) — Crypto — जोड़ दिया गया। मगर जल्द ही यह गायब भी हो गया। गेम डेवलपर ने बताया कि यह स्टोर बग की वजह से वक्त से पहले लाइव हो गया था। लेकिन अब इस बग को सही कर दिया गया है और Crypto को स्टोर से हटा दिया गया है।

Apex Legends Mobile के बारे में आई हुई लीक्स के मुताबिक, गेम के सीजन 2.5 में एक नया लेजेंड Crypto जोड़ा जाएगा। आज, 10 अगस्त को गेम डेवलपर ने गलती से इस लेजेंड को स्टोर में जोड़ भी दिया। इसे अब गेम से हटा दिया गया है, लेकिन यह पूरा क्रम इस बात की पुष्टि कर देता है कि गेम में जल्द ही Crypto लेजेंड जोड़ा जाएगा।

Actually pissed, I could’ve bought him for free. pic.twitter.com/iz9jWRBfdk

— ThatOneGamingBot (@thegamingbottt) August 10, 2022