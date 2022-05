Apex Legends Mobile में फ्री मिल रहा Mirage कैरेक्टर, इस तरह करना होगा क्लेम

लंबे इंतजार के बाद, Apex Legends Mobile इस हफ्ते आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुआ। लॉन्च होते ही यह बैटल रोयाल गेम 60 देशों में iPhone पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम बन गया। मौजूदा वक्त पर यह गेम Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। Also Read - Apex Legends Mobile की मची 'धूम', 60 देशों में बना सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला गेम

Apex Legends Mobile के प्री-रजिस्ट्रेशन लंबे वक्त से लाइव थे। गेम को प्री-रजिस्टर करने वाले प्लेयर्स के लिए Respawn Entertainment और Electronic Arts (EA) ने कुछ इनाम भी अनाउंस किए थे। अब गेम डेवलपर नए खिलाड़ियों को Mirage कैरेक्टर फ्री में दे रहा है। यह गेम के 10 लेजेंड में से एक है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Apex Legends Mobile: कौन है Mirage

Apex Legends का PC और कंसोल वर्जन पहले से ही काफी लोकप्रिय है। अब गेम का मोबाइल वर्जन भी आ गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस गेम में कुल 10 लेजेंड हैं, जो अलग-अलग एबिलिटी के साथ आते हैं। इन कैरेक्टर के नाम और इनकी स्किल के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं।

इन्हीं 10 लेजेंड में से एक है Mirage, जिसे आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। हर लेजेंड की तरह इसके पास भी tactical, passive और ultimate तीनों तरह की एबिलिटी हैं।

Mirage की टैक्टिकल एबिलिटी का नाम Psyche Out है, जो एक होलोग्राफिक डिकॉय बनाकर फील्ड पर भेजती है। इसकी वजह से दुश्मन कन्फ्यूज होता है। इसकी पैसिव एबिलिटी का नाम है Now You See Me, जो टीम-मेट्स को रिवाइव करने या Respawn Beacons को इस्तेमाल करते वक्त ऑटोमेटिक क्लोक ऐक्टिव कर देती है।

Mirage की अल्टिमेट एबिलिटी का नाम है Life of the Party। इसे ऐक्टिवेट करने पर डिकॉय की एक पूरी टीम निकलती है, जो दुश्मन को कन्फ्यूज करके आपके लिए जीत आसान कर सकती है।

कैसे फ्री मिलेगा Mirage लेजेंड

Mirage को फ्री पाने का तरीका बहुत ही आसान है। आमतौर पर आपको गेम में लेवल 24 पर पहुंचने के बाद यह लेजेंड मिलता है, लेकिन फिलहाल गेम डेवलपर आपको यह फ्री में दे रहा है। इसे पाने के लिए आपको गेम चालू करके Rookie Tutorial को पूरा करना होगा।

इसके बाद आपको गेम के होम मेन्यू पर जाकर Rookie Rewards बटन पर क्लिक करना होगा। यह आपको स्क्रीन के राइट साइड में मिलेगा। इसके बाद आपको Login rewards में जाकर सभी इनाम को क्लेम करना होगा। इनमें Mirage लेजेंड भी शामिल होगा। अब आप इसे इक्विप करके गेम को खेल सकते हैं।