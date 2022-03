Apex Legends Mobile की रिलीज डेट हुई पीछे, जानें अब किस दिन लॉन्च होगा गेम

Apex Legends Mobile का इंतजार गेमर्स काफी लम्बे समय से कर रहे हैं। गेम का रीजनल लॉन्च 28 फरवरी को होना था, मगर Respawn Entertainment ने इस फर्स्ट-पर्सन बैटल रोयाल टाइटल की रिलीज को पीछे खिसका दिया है। अब यह 7 मार्च 2022 को रिलीज किया जाएगा। Also Read - New Mobile Games of 2021: इस साल लॉन्च हो सकते हैं ये 5 धांसू मोबाइल गेम्स, जानें इनकी खास बातें

गेम स्टूडियो ने अपने आधिकारिक ब्लॉग में इस देरी का कारण भी बताया। इन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मौजूदा वक्त पर दुनिया में हलचल की वजह से Apex legends Mobile की रिलीज पीछे धकेल रहे हैं। इन्होंने ब्लॉग में कहा:

किन देशों में रिलीज होगा Apex Legends Mobile

बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स ने बीते कुछ सालों में बहुत कामयाबी हासिल की है। पबजी मोबाइल और गरेना फ्री फायर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 मोबाइल गेम्स में शुमार हैं। इसी कड़ी में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे बैटल रोयाल गेम्स भी शामिल हैं। Respawn Entertainment भी अब अपने पॉप्युलर बैटल रोयाल टाइटल Apex Legends का मोबाइल वर्जन पेश करने की तैयारी कर रहा है।

7 मार्च से दस देश Apex legends Mobile को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लैटफॉर्म पर डाउनलोड करके खेल पाएंगे। इन दस देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं।

गेम लॉन्च होने के बाद, प्लेयर्स अपने देश के गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गेम चालू करने पर आपको अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद आप इसे खेल पाएंगे।

सीमित क्षेत्रीय रिलीज के लिए, गेम स्टूडियो Apex Legends Mobile के केवल शुरुआती रोस्टर को खेलने के लिए उपलब्ध करा रहा है। इसमें ब्लडहाउंड, जिब्राल्टर, लाइफलाइन, व्रेथ, बैंगलोर, ऑक्टेन, मिराज, पाथफाइंडर और कास्टिक शामिल हैं। फिलहाल इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन भारत के लिए भी खुले हुए हैं।