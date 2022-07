Apex Legends Mobile ने लॉन्च के बस 13 दिनों में ही फैन फेवरेट पबजी मोबाइल को पीछे छोड़ दिया था। 17 मई को लॉन्च होने के बाद Apex Legends Mobile इसी महीने दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल गेम बन गया था। अब इस गेम का Season 2 शुरू हो गया है, जहां पर ढेरों नए फीचर्स के साथ नए मैप और एक नया मोबाइल-एक्सक्लूसिव कैरेक्टर भी जोड़ा गया है। आइए Apex Legends Mobile Season 2: Distortion के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Apex Legends Mobile ने मचाया तहलका, लॉन्च के 13 दिनों में दे दी PUBG Mobile को मात

गेम की नई Rhapsody कैरेक्टर की ताकत इसका म्यूजिक है। Rhapsody की पैसिव स्किल का नाम है Gifted Ear। यह एक्सटेंडेड रेंज में साउन्ड को विजुअलाइज कर सकती है। Also Read - Apex Legends Mobile में Loba लेजेंड और नए मोड समेत आ रहे ढेरों नए फीचर्स

इसकी टैक्टिकल स्किल का नाम है Hype Anthem। इसकी मदद से Rhapsody एक पावरफूल ट्रैक बजाती है, जो करीबी स्क्वाडमेट्स की स्पीड को बढ़ाती है और शील्ड को रिचार्ज करती है। डैमेज लेने पर यह इफेक्ट खत्म हो जाता है।

Rhapsody की अल्टिमेट स्किल का नाम है Rowdy’s Rave। यह फ्लैशिंग लाइट की एक दीवार प्रोजेक्ट करती है, जो दुश्मन की साइट और स्कैन को ब्लॉक कर देती है।

Apex Legends Mobile में गेम के ओरिजनल वर्जन का King’s Canyon मैप जोड़ा गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह रीजन कैन्यन में मौजूद है और प्लेयर्स को वर्टिकल फाइट के लिए भी मौके देगा।

At long last. The return of the King[s Canyon].

Update your game now to drop in! pic.twitter.com/3Gdrcf5HLr

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) July 8, 2022