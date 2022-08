Apex Legends Mobile रिलीज के समय 10 लेजेंड के साथ आया था, लेकिन इसमें अपडेट के जरिए नए-नए लेजेंड जोड़े जा रहे हैं, जो अपनी यूनीक स्किल के जरिए गेम को मजेदार बना रहे हैं। हाल ही में यहां पर Crypto लेजेंड जोड़ा गया था और अब एक नई लीक के मुताबिक, इस मोबाइल गेम में जल्द ही Ash और Revenant लेजेंड भी जोड़े जाएंगे। Also Read - Apex Legends Mobile कर बैठा गलती, वक्त से पहले जोड़ दिया Crypto लेजेंड

ये दोनों लेजेंड पहले से गेम के पीसी और कंसोल वर्जन — Apex Legends — पर मौजूद हैं। लीक के मुताबिक, ये दोनों कैरेक्टर मोबाइल वर्जन में सीजन 3 में जोड़े जाएंगे। Ash (Incisive Indicator) एक अफेन्सिव लेजेंड है जबकि Revenant (Synthetic Nightmare) एक टैक्टिकल लेजेंड है। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Apex Legends Mobile का जलवा, डाउनलोड के साथ कमाई में मचाया तलहका

ट्विटर यूजर @playapexmleaks के मुताबिक, Apex Legends Mobile के सीजन 3 में Ash लेजेंड जोड़ी जाएगी। यह पहले से गेम के पीसी और कंसोल वर्जन में मौजूद है। एक दूसरे टिप्सटर @thegamingbottt के मुताबिक, Apex Legends Mobile के सीजन 3 में Ash के साथ Revenant भी जोड़ा जाएगा। आइए इन दोनों लेजेंड की स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। Also Read - BGMI Top 5 Alternatives: Apex Legends से Call of Duty तक, ये मोबाइल शूटर गेम्स हैं BGMI के टॉप 5 विकल्प

Ash का असली नाम Dr Ashleigh Reid है। यह पहले इंसान हुआ करती थी, लेकिन अब यह कुछ और है। इसकी उम्र 121 साल है। इसकी टैक्टिकल एबिलिटी का नाम Arc Snare है, जो एक स्पिनिंग स्नेयर फेंकती है। यह दुश्मन को डैमेज देता है और पहले करीबी दुश्मन को बांध देता है।

🚨Season 3 Alert 🚨

-> We are not getting mobile Exclusive Legend this time.

Ash will be the Next Legend of Season 3#ApexLegendsMobile #APEXmobile pic.twitter.com/y4AeLxOJ4u

— Apex Mobile Leaks (@playapexmleaks) August 28, 2022