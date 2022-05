लंबे इंतजार के बाद, Apex Legends Mobile आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड और iOS प्लेयर्स के लिए लॉन्च हो गया है। BGMI और COD Mobile जैसे बैटल रोयाल गेम खेलने वालों को यह नया शूटिंग गेम काफी जाना पहचाना लगेगा। मगर यहां पर बहुत से एलीमेंट अलग हैं। Also Read - Apex Legends Mobile: लॉन्च हो गया BGMI को टक्कर देने वाला गेम, ऐसे करें डाउनलोड

Apex Legends Mobile में 10 स्पेशल कैरेक्टर मौजूद हैं, जिन्हें Legends कहा जाता है। इन सब के पास अलग-अलग स्पेशल स्किल हैं, जो तीन कैटेगरी — tactical, passive और ultimate एबिलिटी — में बांटी जा सकती हैं। आपके Legend की एबिलिटी गेम में आपकी परफॉर्मेंस को बदल सकती है। इसलिए इनका चुनाव सही से करना बहुत जरूरी है। हम यहां पर इन सभी Legends को करीब से जानेंगे।

कौन हैं Apex Legends Mobile के लेजेंड

Fade: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Flash Back) इसे एक झटके में पुरानी लोकेशन तक पहुंचा सकती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Slipstream) इसे स्लाइड करने पर स्पीड बूस्ट देती है। Fade की अल्टिमेट एबिलिटी (Phase Chamber) ऐक्टिव होने के बाद आसपास के सभी प्लेयर्स न डैमेज ले सकते हैं और न किसी को डैमेज पहुंचा सकते हैं।

Bangalore: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Smoke Launcher) एक स्मोक कैनिस्टर फायर करती है, जो फटकर एक स्मोक वॉल बना देती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Double Time) की मदद से स्लाइड करने पर फायर लेने पर स्पीड बूस्ट देती है। Bangalore की अल्टिमेट एबिलिटी (Rolling Thunder) ऐक्टिव होने के बाद एक आर्टिलरी स्ट्राइक बुलाती है, जो लैंडस्केप पर चुपके से आती है।

Bloodhound: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Eye of the Allfather) एक छोटे से वक्त के लिए छिपे हुए एनिमी, ट्रैप और क्लूज को दिखा देती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Tracker) दुश्मनों के ट्रैक दिखाती है। Bloodhound की अल्टिमेट एबिलिटी (Beast of the Hunt) ऐक्टिव होने के बाद कैरेक्टर के सेंसेस को एन्हैन्स कर देती है, जिसकी मदद से एनिमी हाईलाइट हो जाता है और प्लेयर की स्पीड बढ़ जाती है।

Caustic: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Nox Gas Trap) कैनिस्टर ड्रॉप करती है, जो शॉट होने पर एनिमी द्वारा ट्रिगर होने पर खतरनाक Nox गैस छोड़ती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Nox Vision) कैरेक्टर को गैस में भी एनिमी को देखने की स्किल देती है। Caustic की अल्टिमेट एबिलिटी (Nox Gas Grenade) ऐक्टिव होने पर एक बड़े एरिया पर Nox गैस की ब्लैंकेट बना देती है।

Gibraltar: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Dome of Protection) एक डोम शील्ड फेंकती है, जो अटैक को ब्लॉक करती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Gun Shield) एक गन शील्ड तैयार करती है, जो आने वाले फायर को ब्लॉक करती है। Gibraltar की अल्टिमेट एबिलिटी (Defensive Bombardment) मार्क किए हुए लोकेशन पर मोर्टार स्ट्राइक करती है।

Lifeline: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (DOC Heal Drone) Drone of Compassion बुलाती है, जो आसपास के टीम-मेट्स को अपने आप हील करती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Combat Revive) टीम-मेट्स को रिवाइव करने के लिए DOC ऐक्टिव करती है। Lifeline की अल्टिमेट एबिलिटी (Care Package) एक ड्रॉप पॉड को बुलाती है, जो हाई-क्वालिटी डिफेन्सिव गियर लेकर आता है।

Mirage: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Psyche Out) एक होलोग्राफिक डिकॉय भेजती है, जो दुश्मन को कन्फ्यूज करती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Now You See Me) टीम-मेट्स को रिवाइव करने या Respawn Beacons को इस्तेमाल करते वक्त ऑटोमेटिक क्लोक ऐक्टिव कर देती है। Mirage की अल्टिमेट एबिलिटी (Life of the Party) ऐक्टिव होने के बाद दुश्मन को कन्फ्यूज करने के लिए डिकॉय की एक टीम भेजती है।

Octane: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Stim) 6 सेकंड के लिए 30 प्रतिशत ज्यादा रफ्तार से चलने की स्किल देती है, लेकिन प्लेयर की हेल्थ भी कम हो जाती है। मगर इसकी पैसिव एबिलिटी (Swift Mend) अपने आप कुछ वक्त में हेल्थ पूरा कर देती है। Octane की अल्टिमेट एबिलिटी (Launch Pad) एक जम्प पैड भेजती है, जो टीम-मेट्स को हवा में ऊपर फेंकती है।

Pathfinder: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Grappling Hook) एक ग्रैपल इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से प्लेयर पहुंच से बाहर जगह पर भी पहुंच सकता है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Insider Knowledge) सर्वे बीकन को स्कैन करके रिंग की अगली लोकेशन के बारे में बता देती है। Pathfinder की अल्टिमेट एबिलिटी (Zipline Gun) ऐक्टिव होने के बाद एक जिपलाइन बनाती है, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है।

Wraith: इस लेजेंड की टैक्टिकल एबिलिटी (Into the Void) वॉइड स्पेस की मदद से डैमेज से बचकर अलग जगह पर पहुंचा देती है। इसकी पैसिव एबिलिटी (Voices from the Void) प्लेयर को आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर देती है। Wraith की अल्टिमेट एबिलिटी (Dimenstional Rift) ऐक्टिव होने के बाद दो लोकेशन्स को एक पोर्टल के जरिए 60 सेकंड तक जोड़ देती है। इसे प्लेयर की पूरी टीम इस्तेमाल कर सकती है।