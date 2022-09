Ubisoft Forward इवेंट पर कंपनी ने नए Assassin’s Creed Mirage गेम का ट्रेलर जारी किया और साथ में इस सीरीज के दूसरे गेम्स के बारे में भी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि यह मोबाइल डिवाइसेज के लिए भी Assassin’s Creed गेम बना रहा है। इस गेम का कोडनेम Jade है और यह एक ओपन-वर्ल्ड रोल प्लेइंग गेम (RPG) होगा। Ubisoft ने इसके साथ ही एक और Assassin’s Creed टाइटल अनाउंस किया, जो Netflix गेम्स लाइब्रेरी का हिस्सा बनेगा। आइए इस सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - BGMI की कमी पूरी करने आ रहा Rainbow Six Mobile, बीटा टेस्ट का हुआ ऐलान

Assassin’s Creed: Codename Jade एक AAA मोबाइल टाइटल होगा, जहां पर फैंस प्राचीन वक्त के चीन को एक्सपलोर कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, यह एक ओपन-वर्ल्ड एक्शन-एडवेंचर RPG होगा, जो मोबाइल डिवाइसेज के लिए टच-स्क्रीन कंट्रोल के साथ आएगा। Also Read - Assassin's Creed Mirage होगा अगला असैसिंस क्रीड गेम, मिलेगा पुराने गेम जैसा मजा

यह गेम 215 BC में सेट होगा। कंपनी ने ट्विटर पर इस AAA मोबाइल गेम का टीजर साझा किया है। इसमें Great Wall of China नजर आ रही है, जिसके एक कोने पर Assassin’s Creed का आइकॉनिक हुडेड फिगर दिखाई दे रहा है। इससे लगता है कि यह टाइटल भी पुराने असैसिन क्रीड गेम्स की तरह स्टेल्थ और एक्शन से भरपूर होगा। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं: Also Read - Wild Arena Survivors: Ubisoft ने लॉन्च किया नया बैटल रोयाल मोबाइल गेम, बकियों से है अलग

Take Assassin’s Creed everywhere you go with Assassin’s Creed Codename JADE, a AAA RPG action-adventure game for mobile devices set in ancient China.#AssassinsCreed pic.twitter.com/MykzIZdoHR

