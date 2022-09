Assassin’s Creed सीरीज में अगला गेम Assassin’s Creed Mirage होगा। इस नए टाइटल के बारे में लंबे वक्त से लीक आ रही थीं और अब Ubisoft ने इसे कन्फर्म कर दिया है। Also Read - Wild Arena Survivors: Ubisoft ने लॉन्च किया नया बैटल रोयाल मोबाइल गेम, बकियों से है अलग

ब्लूमबर्ग ने फरवरी में बताया था कि Ubisoft Assassin's Creed Infinity प्रोजेक्ट के साथ एक छोटे और स्टेल्थ-फोकस्ड असैसिंस क्रीड गेम पर भी काम कर रहा है। पिछले महीने के आखिर में एक टिप्सटर ने बताया कि इस नए गेम का नाम Assassin's Creed Mirage होगा।

इस नए गेम के आधिकारिक आर्टवर्क भी लीक हो गए थे, जिन्हें हटवाने के लिए Ubisoft ने जतन भी किए थे। अब कंपनी ने इन लीक को कन्फर्म करते हुए बताया दिया है कि Assassin's Creed Mirage ही इस सीरीज का अगला गेम होगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Ubisoft ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए बताया कि Assassin’s Creed Mirage अगला असैसिंस क्रीड गेम होगा। कंपनी ने कहा कि यह 10 सितंबर को Ubisoft Forward पर 9pm CEST पर इस गेम के बारे में ज्यादा जानकारी पेश करेगी। भारतीय समय अनुसार यह 11 सितंबर को 12:30am पर अनाउंस होगा।

इस ट्वीट में Ubisoft ने Assassin’s Creed Mirage का आधिकारिक आर्टवर्क भी पेश किया है। इसमें पुराने वक्त के मिडल-ईस्ट रीजन से प्रेरित बिल्डिंग नजर आ रही हैं, जिनसे लगता है कि इस गेम की स्टोरी यहीं पर सेट होगी। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

Assassin’s Creed Mirage is the next Assassin’s Creed game.

We can’t wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 1, 2022