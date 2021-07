Battlefield 2042 इस साल के सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक है जिसका इंतजार बहुत सारे गेमर्स कर रहे हैं। यह एक FPS (फर्स्ट पर्सन शूटर) गेम है जिसके ट्रेलर में भरपूर एक्शन दिख रहा है। इस गेम में डेवलपर्स ने एक नया मोड दिया है जो प्लेयर्स को अपने खुद के मैप, वेपन और व्हीकल बनाने का ऑप्शन देगा। यह Battlefield 2042 Portal के नाम से जाना जाएगा। Also Read - Battlefield 2042 में मिलेगा PC-Playstation-Xbox क्रॉस-प्ले, मगर पुराने कंसोल प्लेयर्स नहीं होंगे खुश

ब्रावो इंटेल बैटलफील्ड न्यूज के ट्विटर हैंडल ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है। इन्होने इस मोड के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और साथ में बताया कि Battlefield 2042 का थर्ड मोड Battlefield Portal है। यह एक क्रिएटिव टूल सेट है जो प्लेयर्स को अपने खुद के मैप्स, वेपन्स, व्हीकल्स और दूसरी चीजें बनाने का ऑप्शन देता है। नीचे लगी हुई ट्वीट देखिए:

This is Battlefield Portal, Battlefield 2042's third mode, developed by Ripple Effects.

Portal is a creative toolset allowing players to build their own experiences using maps, weapons, vehicles, and more from BF1942, Bad Company 2, Battlefield 3, and BF2042.#BFPortal pic.twitter.com/iJVS5NTFJ7

— BravoIntel – Battlefield News (@bravoINTEL) July 22, 2021