Battlefield 6 Trailer Release Today: लीक हुआ कवर आर्ट, दिखी नेक्स्ट जेनरेशन बैटल गेम की झलक

6 बैटल रॉयल गेम का ट्रेलर आज शाम 7:30 बजे रिलीज किया जाएगा। का यह फर्स्ट पार्टी शुटिंग गेम साल की तीसरी तिमाही में लॉन्च होगा। गेम के ऑफिशियल ट्रेलर के रिलीज से पहले ही इस गेम के बारे में कई लीक्स सामने आ चुकी हैं। पिछले दिनों सामने आए लीक में Battlefield 6 के वीपन्स और वॉर जोन्स की जानकारी मिली थी। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स में नेक्स्ट जेनरेशन sci-fi गेमिंग देखने को मिली है।

के इस बैटल रॉयल गेम की एक और नई लीक सामने आई है। एक यूजर HeroTK ने अपने पोस्ट में बताया कि इस गेम को Battlefield 2042 के नाम से पेश किया जा सकता है। गेम में फ्यूचिरिस्टिक वीपन्स और गेम मोड्स देखने को मिले हैं। आज यानि 9 जून को इसके ट्रेलर रिलीज के बाद जल्द ही गेम का अल्फा वर्जन रोल आउट किया जाएगा। EA अकाउंट यूजर Origin अकाउंट में लॉग-इन करके गेम को बीटा टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकेंगे।

New rumor on Reddit claims that Battlefield 6 will be called ‘Battlefield 2042’. Rumor is unconfirmed as of now. (via VGC News) — Battlefield News (@bravoINTEL) June 5, 2021

Battlefield 6 या Battlefield 2042 को PC के अलावा Xbox 360 और Play Station के लिए भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इस गेम के प्लेटफॉर्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आज ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसके प्लेटफॉर्म का पता चल सकेगा।

Battlefield 6 का Gameplay

सामने आए स्क्रीनशॉट में पिछली सीरीज की तरह ही Battlefield 6 में विश्व यूद्ध की सेटिंग्स देखी जा सकती है। Battlefield 6 को आने वाले भविष्य और फ्यूचर ऑग्मेंटेड रियलिटी देखी जा सकती है। स्क्रीनशॉट में फ्लाइंग मशीन और एविएशन टेक्नोलॉजी की झलक मिली है। एक स्क्रीनशॉट में U.S Army एरिया 51 में व्यस्त है।

स्क्रीनशॉट के मुताबिक, गेम में वर्चुअल कॉम्बैट और बड़े मैप को देखा जा सकता है। अगले सप्ताह गेम रिलीज होने के बाद ही गेम के वास्तविक गेम-प्ले की जानकारी मिलेगी। EA के इस बैटल रॉयल गेम का सीधा मुकाबला : New State गेम से होगा। दोनों ही बैटल रॉयल गेम फ्यूचर वॉर जोन वाले गेम प्ले पर आधारित होंगे।