Battlefield 6 बैटल रॉयल गेम 9 जून को होगा पेश, PUBG और Call of Duty को मिलेगी चुनौती

PC और कंसोल गेमिंग के लिए पिछले दो दशक से लोकप्रिय कंपनी Electronics Arts अपना अगला गेम लेकर आ रही है। Battlefield 6 (Battlefield 2021) की आधिकारिक रिलीज डेट सामने आई है। अगले सप्ताह 9 जून को इस गेम को पेश किया जाएगा। Battlefield के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें गेम के unveil डेट रिवील की गई है। Also Read - Free Fire ने PUBG Mobile को इस मामले में छोड़ा पीछे, FFWS 2021 बना सबसे लोकप्रिय Esports इवेंट

Battlefield के ट्विटर अकाउंट से जारी टीजर वीडियो में Battlefield का लोगो लगा है और बैकग्राउंड में Battlefield का थीम सॉन्ग लगाया गया है। वीडियो टीजर के मुताबिक, Battlefield 6 को 9 जून को 7 am PDT / 10 am EDT / 3 pm BST (भारतीय समय के अनुसार शाम के 7:30 बजे) पर पेश किया जाएगा। Also Read - Call of Duty Warzone Specialist Bonus कहां और कैसे मिलेगा? यहां जानें हर एक डिटेल

Electronics Arts के इस बैटल रॉयल गेम के बारे में ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई है। हाल ही गेम के बारे में कुछ लीक्स आए थे, जिसमें यह अपने सभी सीजन के मुकाबले बेहतर दिख रहा था। लीक में वीडियो फुटेज को देखा गया है, जिससे यह पता चल रहा है कि Battlefield 5 के अगले चैप्टर को इस गेम में फीचर किया जाएगा। फुटेज में एक फेल हुए रॉकेट से होने वाले विस्फोट को देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए हैं, जिसमें VTOL एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी सामने आई है।

फुल फ्लेज्ड sci-fi गेमिंग का मिलेगा एक्सपीरियंस

बता दें कि के लिए Battlefield Series सबसे ज्यादा हिट गेम रही है। इस सीरीज के सभी गेम्स फुल फ्लेज्ड sci-fi पर आधारित है। 2006 में लॉन्च हुए Battlefield 2142 के बाद से रिलीज हुए इस सीरीज के सभी गेम पूरी तरह से साइंस और एक्शन से भरपूर रहे हैं। इस बैटल रॉयल गेम में स्टैंडर्ड मिलिट्री वॉर फेयर देखने को मिल सकता है। Battlefield सीरीज इन दिनों लोकप्रिय हो रहे और सीरीज के बैटल रॉयल गेम्स को चुनौती दे सकती है।