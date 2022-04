Battlegrounds Mobile India (BGMI) में प्लेयर्स को कई वेपन मिलते हैं, जो उनके गेम को मजेदार बनाने के साथ-साथ उन्हें जीत भी दिलाते हैं। ज्यादातर प्लेयर्स हमेशा अच्छे वेपन की तलाश में रहते हैं। इस बैटल रॉयाल गेम में दुश्मनों को मारकर रैंक बढ़ाना आसान बात नहीं है। Also Read - BGMI के लिए आया नया Arena: Assault मोड, जानें क्या है खास?

आसानी से रैंक बढ़ाने के लिए गेमर्स को खतरनाक हथियारों की जरूर होती ताकि वे अपने दुश्मनों को अधिक डैमेज कर सकें। आज हम BGMI के कुछ ऐसे वेपन की बात करें तो फाइट के दौरान दुश्मनों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

BGMI के धमाकेदार वेपन

AWM: 105 प्रति बुलेट बेस डैमज के साथ आर्कटिक वारफेयर मैग्नम (AWM) BGMI में सबसे घातक हथियार में से है। सिंगल-शॉट बोल्ट एक्शन राइफल रैंक मोड मैचों में एयरड्रॉप में उपलब्ध है। AWM ऐसा वेपन है, जो एक हेडशॉट के साथ लेवल 3 Spetsnaz हेलमेट पहने हुए दुश्मन को खत्म कर सकता है। यह 25 गोलियों के साथ आता है। केवल एक्सपीरियंस प्लेयर ही इसका प्रभावी ढंग से यूज कर सकते हैं।

क्या है खासियत?

Base Damage: 105

Attachments: Muzzle, magazine, and scope

Number of bullets: 5

Ammo: 300 Magnum

Kar98K: kar98K सिंगल-शॉट स्निपर राइफल गेम में काफी लोकप्रिय है और इसे आसानी से क्लासिक मोड मैप्स में कंपाउंड में पा सकते हैं। 79 प्रति बुलेट के डैमेज के साथ Kar 98K लेवल 2 का हेलमेट पहनकर दुश्मन को मारने की ताकत रखती है।

ये हैं इसकी खूबियां

Base Damage: 79

Attachments: Muzzle, magazine, and scope

Number of bullets: 5 (7 with an extended and extended quickdraw mag)

Ammo: 7.62 mm

Crossbow: क्रॉसबो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में सिंगल शॉट वेपन है, जो लेवल 2 हेलमेट पहनने वाले दुश्मन को मार गिरा सकती है। इसके अलावा यह मिनी-मैप पर कोई शोर नहीं करती है या निशान नहीं दिखाती है। इस कारण इस वेपन का यूज करना प्लेयर के लिए फायदे का शौदा बन जाता है।

इसकी खासियत

Base Damage: 105

Attachment: Scope

Ammo: Bow

Mosin Nagant: Mosin Nagant को कुछ महीने पहले ही गेम में पेश किया गया था। इसे सिंगल-शॉट स्निपर राइफल्स की लिस्ट में ऐड किया गया। 79 की इसकी हाई डैमज क्षमता के साथ इसे Kar 98K की टक्कर का वेपन माना जा रहा है। हालांकि, क्लासिक मैप्स में मोसिन नागेंट को ढूंढना मुश्किल है। एक बार मिल जाने के बाद प्लेयर एक हेडशॉट के साथ लेवल 2 हेलमेट पहने हुए दुश्मनों को मारने में मदद कर सकता है।

इसकी खासियत

Base Damage: 79

Attachments: Muzzle, magazine, and scope

Number of bullets: 5

Ammo: 7.62 mm

MK 14: MK 14 खासतौर से क्लासिक मैचों में एयरड्रॉप में पाया जाता है। यह ऑटोमेटिक BMR, BGMI में सबसे पावरफुल वेपन में से एक है। प्लेयर सिंगल-शॉट टैप मोड और ऑटोमैटिक मोड के बीच स्विच कर सकते हैं।

इसकी खासियत

Base Damage: 66

Attachments: Muzzle, magazine, and scope

Number of bullets: 10

Ammo: 7.62mm