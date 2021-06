Battlegrounds Mobile India के जैसे 5 टॉप गेम जो आप एंड्रॉइड फोन पर खेल सकते हैं

Battlegrounds Mobile India के प्री–रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं मगर अभी तक गेम की लॉन्च डेट अनाउन्स नहीं हुई है। PUBG Mobile के बैन होने के बाद से इस गेम के फैन Krafton के नए टाइटल का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने बैटलग्राउंड्स को प्री–रजिस्टर कर लिया है तो जब तक गेम लॉन्च नहीं होता तब तक आप कुछ दूसरे बैटल रोयाल गेम्स पर अपना हाथ आजमा सकते हैं। हम ऐसे ही 5 बैटल रोयाल गेम के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्हें आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर खेल सकते हैं। Also Read - Free Fire Purgatory map के टॉप 5 landing spots, जो गेम जीतना कर देंगे आसान

Call of Duty: Mobile

कॉल ऑफ ड्यूटी का नाम गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत पुराना है। Activision ने जब इसका मोबाइल वर्जन निकाला तो Call of Duty Mobile बहुत ही तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस गेम में Battle Royale मोड के साथ–साथ Deathmatch और Search and Destroy जैसे बहुत सारे मोड भरे हुए हैं। PUBG Mobile के बैन होने से पहले भी COD Mobile इसे तगड़ी टक्कर दे रहा था।

Garena Free Fire

गरेना फ्री फायर काफी लम्बे टाइम से पबजी मोबाइल से कम्पीट कर रहा था, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से भी पहले से। इस गेम का गेमप्ले काफी कुछ PUBG Mobile की ही तरह है और इसे खेलने के लिए अगर आपके पास प्रीमीयम स्मार्टफोन ना हो तब भी चलेगा। Garena Free Fire के अपडेट इसे इंट्रेस्टिंग बनाए रखते हैं और इसका फास्ट गेमप्ले बोर नहीं होने देता।

Fortnite

Fortnite फिलहाल गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं है। इसकी वजह गेम कम्पनी Epic Games और गूगल–ऐपल के बीच चलने वाले मतभेद हैं। मगर एंड्रॉइड यूजर इसे गेम की वेबसाइट से साइड–लोड करके खेल सकते हैं। Fortnite बैटल रोयाल गेम और terrain-बिल्डिंग गेम का संगम है। गेम के अपडेट्स ने इसमें बहुत सारे नए मोड जोड़े हैं मगर इसका ऐनिमेटेड लुक हर किसी को पसंद नहीं आता।

Battlelands Royale

जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, बैटल–लैंड रोयाल एक बैटल रोयाल गेम है। इसमें आर्केड–गेम जैसे ग्राफिक्स हैं जो शायद हर किसी को पसंद न आएं। यह गेम पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह रियलिज्म की जगह पर फन ऐस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है।

Hopeless land: Fight for survival

Hopeless land को देख कर लगता है कि ये पूरी तरह से पबजी मोबाइल से प्रेरित है। इस गेम में कई मोड हैं, बहुत सारे वाहन हैं और अनेक किस्म के वेपन हैं। यह मोबाइल गेम ग्राफिक्स के मामले में पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा अच्छा तो नहीं है मगर फिलहाल के लिए यह Battlegrounds Mobile India के आने तक आपको एंटरटेन कर सकता है।